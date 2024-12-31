嚼檳率腰斬「不到5%」　南投衛生局防治有成

▲南投縣獲台灣檳癌防制聯盟113年縣市口腔癌防治力調查海報評選「特色成果獎」。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

衛福部日前預告制定《檳榔健康危害防制法》草案，未來擬要求檳榔業者皆須向直轄市、縣（市）主管機關申請登錄營業、明訂禁止嚼用檳榔場所和未成年人及孕婦嚼用等；南投縣衛生局表示，該縣原本每10個成人就有超過1人嚼檳榔，但近年嚼食率已不及5%，防治有成。

依據衛福部國民健康署調查，南投縣於107年成人嚼檳率為11.8%，110年大幅下降至4.77%；縣府衛生局表示，該縣長期致力於口腔癌防治，宣導工作方面也發揮在地文化特色：如歌仔戲曲表演、融合在地文化彩繪牆等，台灣檳癌防制聯盟113年縣市口腔癌防治力調查海報評選，南投縣成果也獲得委員青睞、獲選高嚼檳組「特色成果獎」。

縣府衛生局提醒，嚼食檳榔對健康的危害甚鉅，期望民眾共同力行「遠離檳榔3撇步」：「1識」：檳榔為第一級致癌物，不含添加物的檳榔子，即對人體致癌；「2拒」：「不」嘗試、「不」接受、「不」邀請，千萬不要因為好奇而嘗試嚼食檳榔；「3戒除」：及早戒除檳榔並定期口腔黏膜檢查，設定目標持續每日減檳至戒除嚼檳習慣為止。

衛生局表示，113年口腔癌篩檢人數1萬312人、篩檢異常人數861人，早期發現癌症才能早期治療，鼓勵凡30歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上至未滿30歲嚼檳榔(含已戒)原住民，每2年可免費做一次口腔黏膜檢查，醫療院所名單可至本衛生局網站 https://www.ntshb.gov.tw/ 業務專區-健康促進-癌症篩檢及防治查詢。