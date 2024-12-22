新法草案預告「賣檳榔要申請」　衛福部：未登錄將開罰

▲「檳榔健康危害防制法」草案規定，賣檳榔須向地方主管機關申請登錄。示意圖。（圖／記者黃克翔攝）



文／中央社

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，要求檳榔業者應向直轄市、縣（市）主管機關申請登錄，始得營業，口腔健康司長張雍敏說明用意是盼健全管理，以利宣導與輔導。

衛生福利部近日預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，草案明訂禁止嚼用檳榔場所，更禁止未成年人及孕婦嚼用，同時規定檳榔業者未來營業須向主管機關登錄，檳榔業者販賣檳榔及其原料，應符合衛生安全及品質標準等，將於2025年2月17日預告期滿，期間可陳述意見。

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張雍敏今天告訴中央社記者，台灣檳榔產銷體系牽涉甚廣，希望先以有序管理方式，逐步減少嚼用檳榔對民眾健康危害。經盤點現行各法規，發現對檳榔批發與進口業者並未設限，檳榔業者除以公司或商號型態經營外，多數為攤販或小規模營業人型態，造成相關防制工作推行困難。

張雍敏表示，這次草案第5條規定，檳榔批發及零售業者，應填具申請書，並檢附相關文件、資料，向地方主管機關申請登錄，經核准登錄者，始得營業，主要目的是希望未來更有效宣導與輔導。未來新制上路後，施行前已有檳榔批發、零售營業事實者，應於公告期限內完成登錄。

檳榔業者向地方主管機關申請登錄為檳榔管理的基礎，未完成登錄者，依草案第28條規定，經通知限期辦理登錄，屆期未登錄者，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰；並得通知限期登錄，屆期未登錄者，按次處罰。

因檳榔是經口嚼用，果實及添加原料應受抽驗，這次草案特別列出「檳榔及其原料查核及檢驗」專章。張雍敏說，未來要求檳榔及其原料應符合衛生安全及品質標準，包括農藥殘留量、毒素、重金屬等，地方主管機關進入販賣場所執行查核及抽樣檢驗，若業者妨礙或拒絕，最高罰5萬元。

這次檳榔及其原料查核及檢檢也參考食品安全衛生管理法規定，明定檳榔業者對於檢驗結果有異議時的處理，根據草案第22條規定，業者對於檢驗結果有異議時，得自收受通知日起15天內，向原抽樣檢驗地方主管機關申請複驗；受理機關應於3天內複驗。

若檳榔業者販賣檳榔及其原料，農藥殘留量、毒素、重金屬等違反衛生安全及品質標準，根據這次預告的草案規定，主管機關可開罰業者3萬元至15萬元罰鍰，且應通知業者停止使用，並予回收、銷毀；屆期未回收、 銷毀者，按次處罰。