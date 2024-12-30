粉絲都來了!　「2025台南好young」跨年晚會大小帳棚林立！

▲「2025台南好young」跨年晚會31日晚6時才開唱，30日下午舞台前帳篷林立，近3百名粉絲齊聚欣賞，好不熱鬧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025台南好young」跨年晚會，31日晚6時才開唱，下午3時未到，嘻哈天團玖壹壹及新日式個性女子團體「@onefive」彩排時， 舞台前帳篷林立，近3百名粉絲齊聚欣賞，好不熱鬧！

有人為了見到饒舌歌手婁峻碩，有人為玖壹壹，有人則是@onefive粉絲，大多數則為看韓國影帝李俊昊，排休請假，甚至有遠從韓國首爾專門來台南踩點，簡直可以當場辦起一場台南李太太粉絲會，李俊昊預定今晚飛抵台灣南部，據傳有熱情粉絲也從韓國搭同班機來台；來自台東的黃太太說，為了近距離目睹李俊昊，暫時向家人告假、結伴閨密來台南跨年，同時喊話黃偉哲市長：2025年底繼續邀請韓星來台南！

日前玖壹壹曾預告要將台南跨年變成夜店模式，邀請各界民眾一起跟著音樂健康搖起來，下午彩排，除了春風、健志、洋蔥，搭配舞群，進行彩排預演，熱鬧的曲風，新竹來的許小姐，一面手機錄攝，一面跟著吟唱歌曲，展現玖壹壹死忠粉絲行為，提前享受玖壹壹粉絲專屬排演。



台南今年跨年晚會卡司，誠如黃偉哲市長所言，沒有最好，只有更好。市府運用有限資源，盡力打造豐富的視覺饗宴，締造偶像經濟，這項造夢，台南真的做出品牌，且有口皆碑。



大批粉絲卡位，大小帳篷各式地墊盡出。儘管今晚稍晚會進行清場作業，粉絲們仍堅持守在原位，有的說是為了日團@onefive；從高雄來的林姓大學生，說他們有一群粉絲從上周一就天天輪流來排隊，只為近距離見到婁峻碩，甚至因為黃市長連續5年都邀請五堅情，而直接告白「黃偉哲市長，我愛你」。

絕大多數卡位，則是為了韓流巨星男神李俊昊，台南林媽媽為了高二的女兒，提早搭帳棚卡位，「因為女兒今天上課，所以提早來幫女兒佔位」；台東來的王小姐與閨秘黃太太，邱小姐三人，昨晚就在舞台前搭帳篷夜宿台南，不約而同感謝黃市長，邀請她們的偶像來台灣跨年，王小姐說，會認識、進一步喜歡李俊昊，則是因為《衣袖紅鑲邊》這齣劇，當場許願，希望明年能再見車銀優，王小姐說，車銀優6年前曾來台南，當時沒來得趕上韓流風潮，希望明年這個許願單，黃市長能幫她實現。

韓語甚是流利的王小姐，當場與另一角落兩位來自韓國首爾的李小姐、朴小姐，聯誼起李太太粉絲見面會。「昨半夜2點飛機，韓國飛台灣，今早10點來到台南，就是希望能陪李俊昊一起在台南跨年」韓國李小姐當場拿出李俊昊企鵝小物，讓我們拍攝，可見多麼支持李俊昊!



除了卡位現場舞台第一排，力爭明晚與李俊昊及其他偶像近距離接觸外，主辦單位新聞及國際關係處指出，近日陸續接到李太太們電話，62歲的莊女士，她表示她不跨年的，但為了一睹本部長魅力，要從台北搭高鐵來台南參加跨年晚會，另外也有女兒替快80歲的媽媽趙女士詢問李俊昊追星行程；甚至有死忠粉絲，在南紡周邊、府前及中華西路口等市區街道自發準備廣告應援，刊登李俊昊大型看板影片，表示對偶像的支持與崇拜；足見「台南好young」耶誕跨年系列活動，打出自己的品牌，成為全國注目的焦點。

主辦單位新聞處提醒，2025台南耶誕跨年演唱會，31號晚間在永華市政中心西側廣場隆重上演，屆時，將迎來台南跨年史上最隆重、最華麗的演出陣容，包括韓流巨星李俊昊，金曲最佳重唱組合「動力火車」、本土嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后孫盛希、金馬最佳原創電影歌曲獎艾怡良、金鐘女配曾沛慈、實力偶像全能男團FEniX、潛力超能量男團AcQUA源少年；南韓出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊，多方位饒舌歌手婁峻碩，最具號召力歌手Bii畢書盡，台灣三金影展（金馬獎、金鐘獎、台北電影節）女配角獎的第一人林美秀，康康、蔡黃汝（豆花妹）、REAL阿沁、紫月光、甜美小公主張羽靚等18組高知名度藝人、團體，輪番上陣，接力展開長達約7小時馬拉松式的演出，精彩絕對，請各界拭目以待。

主辦單位新聞及國際關係處表示，倘若12/31當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看：TVBS歡樂台(第42頻道)、民視第一台（第151頻道）、民視無線台（第6頻道，22:00-00:30）、中華電信MOD跨年專區、台南市第3公用頻道等電視頻道播出，網路則有TVBS NEWS等官方YouTube頻道，此外OTT平台還有中華電信Hami video以及「台南Today」臉書官方專頁。