台北跨年晚會交管範圍曝光　警「防踩踏小組」確保民眾安全

▲信義警方公布跨年夜市府周遭交管時間路段。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「台北最High新年城-2025跨年晚會」即將登場，今年跨年晚會除市府廣場主舞台外，主辦單位將打造四個不同音樂風格的多元舞台，提供給民眾不同往年的跨年新體驗，最後結合台北101大樓「Team Taiwan Champion」煙火秀，一起迎接2025的第一刻！北市府及台北市警局並將規劃防踩踏小組，透過工作人員與告示牌、擴音器、廣播哨音及強力照明設備，引導民眾疏散，預防大型集會偶發的意外踩踏事件。

北市警信義分局將在跨年晚會期間，會同北市警局刑大特勤中隊、新北市警局警犬隊，針對主舞台、鄰近重要建設周邊偵蒐清查，防止任何違禁物品進入會場，以維護跨年活動安全。

信義分局也將以大型警備車、巡邏車設置於市府路、仁愛路、忠孝東路、信義路及基隆路等重要路口，並以遞進方式架設改道牌面，並結合空拍機攔截器對未經申准的空拍機實施訊號干擾迫降，建構空中攔截網，務求維護會場安全滴水不漏。

警方將在會場服務台旁分別設置機動派出所，提供交通管制、受理遺失物招領及為民服務等工作。另為免發生人群踩踏傷亡事故，信義分局將針對主舞台觀眾區、市民南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、各捷運出入口等規劃「防踩踏小組」，以警方搭配工作人員，LED指示牌、擴音器、大聲公、哨音與強力照明方式呼籲民眾保持冷靜，避免踩踏意外事態擴大。

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