為財劃法再開砲！陳其邁補刀柯志恩：對高雄不利幹嘛要舉手？

▲陳其邁質問柯志恩，《財劃法》三讀，對高雄不利，幹嘛要舉手？（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

《財劃法》修法爭議持續延燒，在「高雄新車站廣場成圓天棚」啟用典禮當天，國民黨立委柯志恩被民進黨立委包圍，雙方為《財劃法》大論戰，再開新戰場。高雄市長陳其邁今天也質疑柯志恩，「假如對高雄不利，幹嘛要舉手？表決舉手就代表你的立場」。

針對《財劃法》爭議，國民黨立委柯志恩日前感嘆自己也想補救，遭在場的民進黨立委黃捷喊話，要她去向國民黨團總召傅崐萁建言，但柯卻回說：「傅崐萁哪裡是我可以講的」，後續藍綠雙方也有一波激烈論戰。

對此，陳其邁今天受訪表示，搞不清楚國民黨團在做什麼，以民主進步黨的決策來說，這個是黨內民主，黨團要做什麼決議，一定要黨團大家都同意，才能夠進行相關議案的表決。

陳其邁接著質疑柯志恩，財劃法三讀，所有22個縣市六都加其他縣市加起來，高雄增加幅度49%，是全國最低的，假如對台北有利，對高雄不利，委員也可以不舉手，真的很有困難也可以離場，「每個委員也都要為他自己所代表的立場或者是表決來負責，假如對高雄不利，幹嘛要舉手？」，表決舉手，就代表你的立場。

▲柯志恩出席典禮遭綠委包圍質問財劃法爭議。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩今則回應， 陳其邁市長說，立法委員在表決過程，可以透過不舉手或離場方式，表達委員是否支持法案的立場，不知道陳市長這個說法，是否也包含民進黨團的邱議瑩委員，與柯建銘總召等人？

她說，是否這些委員們的中途離場，及沒有留到表決最後，是代表他們其實也支持國民黨的財劃法，所以不好反對到底，才會出現表決差一票的狀況是嗎？還是許智傑委員跟邱志偉委員，在表決中途離席，跑去參加私人餐敘也是有困難，所以不方便留在議場？

柯志恩表示，陳市長很認真，想幫高雄多增加財源可以理解，對於市長提出的淨零轉型與區域公平等，我們也很認同，因此針對陳市長之前提出淨零轉型的部分，我們認為高雄重工業汙染問題，放在財劃法的水平分配內，可能對沒有工業污染的其他縣市並不公平，因此未來會研擬，如台中市盧秀燕市長所提，碳費八成留地方的相關法案，這部分請陳市長到時要大力支持國民黨的提案。

另外營所稅的部分，柯志恩說，希望未來能夠將大部分的營所稅比例留在地方，幫高雄多增加財源，這些未來的修法方向，相信陳市長與民進黨委員們應該都不會反對。