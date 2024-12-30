基金會贊助教練師長陪伴　東清國小飄洋過海「跆」出佳績

▲蘭嶼東清國小飄洋過海跆出佳績。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

去年11月蘭嶼鄉東清國小嘗試推動跆拳道課程，初試啼聲參加中小聯運跆拳道比賽即獲得佳績。學校和家長表示開心看見孩子們從學習以來展現出的自信心，很感謝北部產科醫師基金會的經費支持和教練的指導陪伴，相信這對孩子們的人生成長歷程肯定會留下深刻且美麗的篇章。

東清國小校長湯惠美指出，接任校長後與老師們努力提升學習力外，總想究竟還能給孩子們創造些什麼樣的可能性。在思考決定朝品德學習的方向前進，期盼營造成功的機會進而讓學生歡喜學習和產生自信。湯惠美說，成功或許有很多種方式達成，但不見得適用在學校或者有效。跆拳道課程推廣以來孩子們是有興趣的，而初步彷彿也看到了預期的成果。

東清國小跆拳道在去年11月成立課程學習，邀請擁有品勢與對打國家裁判教練證、國內與國外黑帶9段證照的教練張大川來擔任老師，每次上課張大川得從屏東開車再搭船來蘭嶼上課。夏天排定每2週上一次課、遇到東北季風強勁一個月就只能上一次。跆拳道的課程持續一年，遇到船沒開教練無法來授課，湯惠美和訓導組長丁柏凱及部落家長楊依雯等，還必須權充「助教」把教練的叮囑項目陪伴孩子練習。

湯惠美說，去年9月「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」贊助東清國小陶藝課程所需的經費，今年4月發現學校推動跆拳道課程經費有限無法讓孩子們移地訓練及升等檢定等；基金會再補助跆拳課程訓練相關的經費，讓東清國小學生藝文課程與跆拳道課程學習不中斷。

29日東清國小學生參加114年台東縣中等學校暨國小聯合運動會跆拳道品勢競賽拿下3類級別的第一名和第三名，更拿下品勢團隊組的第一名。林思宏醫師得知小朋友優異成績相當開心的說，偏鄉離島的孩子欠缺的是可以發揮的舞台和機會，只要學校有需要基金會一定會全力陪伴孩子快樂學習、平安成長。