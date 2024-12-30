轟檢方政治辦案侵害第三勢力　吳怡萱：民進黨裡應外合攻擊民眾黨

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控，柯文哲則在庭上表達將請辭黨主席。對此，民眾黨發言人吳怡萱今（30日）列出3重點批評檢方，她表示，檢方主張繼續羈押的理由，竟是臆測，應負的舉證責任，更叫被告『自證己罪』。政治辦案卻要別人不要有政治思維，還有很多「民進黨們」配合裡應外合，繼續攻擊民眾黨，絲毫不覺得丟臉。

吳怡萱表示，過去四個月，防禦不對等，民眾黨只能透過特定媒體，得知醜化過、加油添醋過後的偵辦內容，若沒有法官公開審理，今天不會知道，過去這四個月柯文哲主席遭受什麼樣的對待。

吳怡萱指出3重點，她表示，第一「檢方主張繼續羈押的理由，竟是臆測、推論證人供詞可能翻供」。證人既已具結，檢方又已經起訴，柯文哲有那麼大的能耐，可以在起訴後推翻檢調廉過去四個月，耗費心力所調查的證詞？如果這麼輕易可以翻供，那豈不就證實過去檢方押人取供，只能帶有偏見的拼湊證據。

吳怡萱表示，第二「檢方應負的舉證責任，卻叫被告『自證己罪』」。昨日開庭時，檢方查不出excel到底誰做的，查不出為何會有小沈1500？卻指責柯文哲「難道檢察官要幫忙解釋」，舉證責任既然在檢察官身上，當然要由檢方找出證據，用證據說話，而非以含糊不清的「某時地」來推測，這要社會大眾如何相信？

吳怡萱質疑，第三「政治辦案卻要別人不要有政治思維」。檢方高談闊論要大家不要帶有「政治」思維來看待本案，但在四個月中，窮極一切可能約談台灣民眾黨公職到案，再依柯文哲是黨主席所以對台灣民眾黨有實質影響力，會因為工作而藉機串證，用卑劣手段逼迫柯文哲要辭掉黨主席，否則就有串證的可能，這就是侵害第三勢力的生存空間，用司法影響黨務運作，處處充滿政治力。

最後，吳怡萱強調，如今，還有很多「民進黨們」配合北檢裡應外合，繼續攻擊台灣民眾黨，絲毫不覺得丟臉，多少人在民進黨政府眼皮底下落跑，她沒看到這些民意代表做應該做的事，每天只靠蹭柯文哲讓自己能被看見，有夠可悲，台灣民眾黨不會退縮，他們會繼續陪伴阿北捍衛清白。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼吳怡萱。（圖／記者周宸亘攝）