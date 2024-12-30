「民進黨最聰明的人」突發聲！　他斷言：柯文哲縱橫政壇時代還沒結束

▲謝長廷發文評論柯文哲起訴：收賄證據「確實薄弱了一點」，未來爭議迭起。（圖／記者袁茵攝）

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲昨（29）日重回北院召開羈押庭，合議庭裁定柯加保4000萬元，連同上一次的交保金，金額共達7000萬元。總統府資政謝長廷直指，收賄證據「確實薄弱」，預料此案未來發展必然爭議迭起。對此，前立委林濁水表示，「民進黨最聰明的人」都這樣講，可見儘管柯文哲劣跡斑斑，可能入獄，但他在政壇縱橫捭闔的時代還未結束。

謝長廷28日透過臉書針對柯文哲遭起訴案發表看法，表示任何人把柯文哲的起訢文件讀了後，相信一定對政商的複雜關係印象深刻，而心生反感，但就法律上的犯罪要件而言，收賄的證據確實薄弱了一點，尤其在押人4月之後，交出如此起訴書，未來發展可以預見必然爭議迭起，牽動政局變化。

謝長廷進一步指出，在台灣有時被起訴並不是因為有罪而是因為輿論認為有罪，所以製造「輿論審判」變成法廷鬥爭的重要一環，幾乎所有被告都會喊寃，有的真寃，有的假寃，社會都是半信半疑，結果是假寃佔便宜，真寃的倒霉。所以司法公信力低落，也是社會亂源之一。

林濁水表示，「當年號稱民進黨最聰明的人都這樣講」，並認為儘管柯文哲「劣跡斑斑」且可能入獄，但他在政壇縱橫捭闔的時代似乎還沒有結束。

林濁水也表示，柯文哲經過這次重擊後，將如何運用他的能量，令人好奇，值得關注。