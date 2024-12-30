賴士葆聲援柯文哲！　批北檢恐嚇柯辭黨魁、干預民眾黨運作

▲賴士葆聲援柯文哲、民眾黨。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北院昨重開羈押庭審理民眾黨主席柯文哲，裁定柯文哲具保金額提高到7000萬元，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（30日）轟北檢只給柯文哲兩條路，「不是羈押就是辭職」，完全就是政治辦案。國民黨立委賴士葆也聲援民眾黨，批北檢暗示、恐嚇柯文哲辭主席，赤裸裸的用司法手段來干預在野黨的黨務運作。

黃國昌指出，台北地檢署的檢察官，昨天在庭上掀出底牌，「如果柯文哲不被羈押，孰知會不會在工作期間與黨的工作人員串證？」簡而言之，台北地檢署給柯文哲兩條路：要不然羈押、否則就是辭職。原來，近幾個月以來大動作傳喚、放話媒體，就是為了佈下這樣的局。北檢已親自向國人示範了「什麼叫做政治辦案」，我國檢察官什麼時候有了如此滔天的權力？不僅以辦案為由干預政黨事務、更當庭已近乎脅迫方式要柯文哲不辭職就羈押。

賴士葆對此則感嘆，北檢這一次暗示柯文哲要辭掉主席，不然就羈押，這是赤裸裸的用司法手段來干預在野黨的黨務運作，實不足取，北檢這種做法有點以恐嚇威脅的手段要消滅民眾黨。

賴士葆也說，法界人士對於北檢沒提出1500萬實錘的證據就對柯文哲起訴，讓人感到諸多質疑，這時北撿還要干預民眾黨內部的運作，實在丟臉。