10句話評柯文哲案　沈富雄嘆自作孽：政治生命廢了、能活就不錯了

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院昨（29日）晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控，柯文哲則在庭上表達將請辭黨主席。對此，前立委沈富雄今（30日）以10句話評論柯文哲案，他表示，柯文哲說「1500小沈」與自己無關是說瞎話，趕快親口叫橘子回來，把orange拗成arrange太過分。他呼籲柯文哲適時停損，向被拖累的人好好道歉，講幾句真心話。

沈富雄今日以「平議木可P」為題發文，文中他列出10句話表達自身想法，第一，柯文哲餘生毀了，政治生命廢了，自作孽，能活就不錯了。

沈富雄表示，第二，停損，縮短無謂的法律攻防。第三，不要拖垮民眾黨。第四，柯文哲向被你拖累的人道歉。

沈富雄直言，第五，柯文哲向小草好好交代，講幾句真心話。第六，柯文哲說自己不貪，是瞳孔裡長了一根大橫木。第七，柯文哲說「1500小沈」與自己無關是說瞎話。

最後，沈富雄說，第八，親口叫橘子回來，把orange拗成arrange太過分。第九，雍正、毛澤東、傅冬菊都不會在老父病榻前落淚。第十，大位不以智取，更不以利奪。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼前立委沈富雄 。（圖／記者黃哲民攝）