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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不信北檢有認真查案　徐巧芯替柯文哲抱屈：社會上產生錯誤觀感

▲▼徐巧芯 聯訪 爆料大法官提名人廖福特知法犯法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯認為北檢這四個月以來根本沒認真查案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲等四人涉京華城等案本月27日被起訴後交保，檢方抗告、高院發回更裁，台北地院昨天重開羈押庭，合議庭昨深夜裁定柯以7000萬元交保。被問到柯案看法，國民黨立委徐巧芯今（30日）表示，北檢的不當訊問、洩漏資料給特定媒體，造成社會對柯文哲、民眾黨產生錯誤觀感，這是國民黨無法原諒跟接受的。

北院昨天重新召開柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗的羈押庭，訊後裁定柯文哲7千萬交保、沈慶京1億交保、應曉薇3千萬交保、李文宗2千萬交保，均限制住居、限制出境出海，且均須接受科技設備監控，除日常家庭生活及工作所必須外不得有任何接觸同案被告、證人之行為，如未能於30日下午5點前具保應予羈押。

徐巧芯今日受訪時重批台北地檢署，北檢這四個月有認真查案？「我不信」，不要再配合鏡檢了，不要再針對柯文哲一人，檢方鋪天蓋地約談證人，清單約80人到100人，這些人都不可能再跟柯文哲有聯絡。

至於柯案是否會影響藍白合？徐巧芯說，相信在立法院內國民黨與民眾黨堅持的合作不會有任何改變，而且對於北檢的不當訊問、洩漏資料給特定媒體，造成社會對柯文哲、民眾黨產生錯誤觀感，這是國民黨無法原諒跟接受的，在這前提下，藍白在民生法案上會繼續推動，不會因為柯案有所推遲，相信民眾黨八席立委也是公私分明，於私要協助柯文哲，於公也該為人民負責的預算案、法律案。
 

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