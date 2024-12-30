小草力量太大「所以賴清德怕了！」館長放話：全台灣人陪民進黨玩

▲館長直播感謝小草。（圖／翻攝自館長直播）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，求刑28年6個月，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控，力挺柯文哲的網紅「館長」陳之漢昨（29）日開直播，講到柯文哲的遭遇時，一度講到眼眶泛淚，最後他感謝小草的力量，「一定是你們的力量太大了，賴清德害怕了」。

「館長」陳之漢昨日開直播，談到柯文哲近日的遭遇，忍不住紅了眼眶，頻頻在鏡頭前用手拭淚，「我剛剛跟他（LINE）講，唉，聽了實在是很難過」、「我相信不只是我啦，氣到流眼淚，實在是要氣死了」。

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館長在直播的尾聲，感謝小草不離不棄的支持，「沒有各位，柯文哲沒有辦法的啦，一定是你們的力量太大了，賴清德害怕了，太多人在看、太多人在關心這件事情，太多人覺得這件事情完全不合理」。

館長表示，因為小草的力量太大，所以賴清德政府縮手了，「我只能這樣講，因為這太政治辦案了，謝謝大家今天再次展現人民的力量，很多人關心這件事情」，現在讓柯文哲回家休息，是最重要的事情，「我們再來看接下來民進黨要怎麼玩，我們所有台灣人陪他玩，這樣的案件可以一直押人？可以做這樣的處置？」

對此，PTT鄉民卻笑了，「賴清德真的怕了的話，怎麼還會讓你們這些智障隨便罵」、「不知道的人還以為賴是庭審法官」、「所以小草要謝謝的不是法官是賴清德」、「每天都在賴清德，人家沒空理你好嗎」、「超怕，怕到笑了」。

▼柯文哲抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

