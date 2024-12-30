快訊／全黨救阿北　白委曝「經費已有著落」：就等周榆修一聲令下

▲柯文哲29日赴北院。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院先前裁定3000萬元交保，案經高院發回更裁，北院29日晚間裁定7000萬元交保，並須電子監控。面對高額交保金，民眾黨黨公職29日開始不斷籌錢，想辦法在30日下午5時前救出柯文哲，稍早柯妻陳佩琪已前往第一銀行，而立院民眾黨團副總召吳春城也透露，經費大致已有著落，就等待秘書長周榆修一聲令下。

吳春城30日上午11時於臉書表示，又歷經了一個寒冬夜晚的驚嚇，但要告訴大家的是，請大家安心上班上課，保釋金從原先3000萬提高至7000萬，中間新增的4000萬元，黨公職人員將會盡一切努力去籌措。

吳春城指出，因為第一次3000萬元的保釋金，是由黨團總召黃國昌出面借來，這一次經過討論後，主要將由其他立委扛起責任，「我們不會讓大家失望，也不會再讓『阿北』主席繼續受到委屈、被羈押在看守所內失去自由！」

吳春城提及，經過大家的努力，目前得到的消息是經費大致上已經有著落了，最後再由周榆修負責統籌調度分配，「大家已經在待命中，就等周榆修的一聲通知，我們就前往台北地院辦理『阿北』的交保事宜。」

民眾黨秘書長周榆修約於30日上午9時55分抵達柯文哲住家，被問到目前籌錢進度，下午5時以前是否來得及？周榆修僅回應「就努力」、「謝謝」；至於今日會不會開會討論黨主席議題，周榆修並未回應。

事隔約10分鐘，周榆修與陳佩琪一同下樓，被問到「下午5點以前是否能籌到錢」、「會不會覺得7000萬太扯」等問題，陳佩琪皆未回應，僅詢問身旁的人「大哥車子在哪」就急著上車。據了解，陳佩琪已經趕往附近的第一銀行，隨後再一同搭車抵達民眾黨中央黨部。

▼柯文哲妻子陳佩琪出家門。（圖／記者袁茵翻攝）