捐款救不了柯文哲！一票人「乾脆終身入黨」秒繳1萬　激喊台人氣魄

▲網友直接繳1萬入黨。（圖／翻攝柯文哲阿北粉絲後援會）



網搜小組／劉維榛報導

民眾黨主席柯文哲交保金增至7000萬，成了史上「政治人物交保金最高」，辦保期限只到今下午5時止，因此陳佩琪也急忙湊錢，而小草們知道捐款不能當成保金，因此喊話「那我就直接入黨了，我們會慢慢壯大的」，並附上繳款1萬收據，成為終身黨員。

一名網友在臉書《柯文哲阿北粉絲後援會》附上繳款證明，他說，由於捐款不能當保金，於是他用實際行動支持，因此立即付了1萬元終身入黨費，「那我就直接入黨了，不甘心，還是要繼續認真工作 認真生活，我們會慢慢壯大的！」

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底下引來千名小草狂呼，「唯一支持第三勢力，藍綠兩邊站」、「謝謝你，大家一起加油，陪阿北撐過去」、「捐款不能當保金，那可以用借的方式」、「大選後已入黨，不曾後悔過」、「我要去當終身黨員了」、「我昨晚也加入了」、「我跟老公今年初都已入黨，終生民眾黨」、「欣賞你，有台灣人的氣魄」。

力挺柯文哲的「館長」陳之漢表示，他已經傳訊息給黃國昌詢問需不需要幫忙，雖然公司現在沒有很好，但他也是可以幫忙出一點，幫忙拿出1000萬應該是沒有問題，「不過他（黃國昌）說不用了，他們已經在處理，在湊錢了」。

目前威京集團主席沈慶京6000萬現金、應曉薇1500萬都已籌到了，而柯文哲4000萬交保金部分，稍早最近消息，陳佩琪一共領出3000萬元，因金額超過千萬，銀行隨即通報轄區警方，並派出4名警力，共2機車、1警車護送陳佩琪至台玻大樓。

▼陳佩琪一早出門湊錢。（圖／記者袁茵翻攝）

