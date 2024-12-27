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台南市災防專家會議　黃偉哲：持續強化疏散收容整備量能

▲台南市政府召開災害防救專家諮詢委員會，邀集中央氣象署、農業部、國科會、成大等災防相關領域專家學者及府內外災防編組單位，持續強化疏散撤離及避難收容整備量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府召開災害防救專家諮詢委員會，邀集中央氣象署、農業部、國科會、成大等災防相關領域專家學者及府內外災防編組單位，持續強化疏散撤離及避難收容整備量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府召開災害防救專家諮詢委員會，由市長黃偉哲親自主持，以「疏散撤離與避難收容之精進作為－以風水災為例」為主題，邀集交通部中央氣象署、農業部、國科會、成功大學等災防相關領域專家學者及府內外災防編組單位，匯集各界專業意見與實務經驗，持續強化台南市疏散撤離及避難收容整備量能。

市長黃偉哲表示，台灣地處環太平洋地震帶，除板塊活動相當頻繁外，同時也位居颱風主要通過路徑，而台南市積淹水潛勢區高達全國1/3，2024年下半年受凱米、山陀兒及康芮颱風接連侵襲，雖無重大淹水災情，但凱米颱風造成八掌溪潰堤，需疏散撤離與避難收容的災民一時湧現，對台南市災防體系量能的應變與排程形成嚴峻挑戰，災後市府亦隨即召開精進會議進行檢討改善，為守護民眾生命財產安全持續努力。

▲台南市政府召開災害防救專家諮詢委員會，邀集中央氣象署、農業部、國科會、成大等災防相關領域專家學者及府內外災防編組單位，持續強化疏散撤離及避難收容整備量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

秘書長兼災防辦主任方進呈強調，市府與協力團隊成大防災研究中心合作，針對轄內積淹水高風險潛勢區均有相關研究及數值模擬資料庫，防救災團隊已建立完整的災情查通報、應變中心、前進指揮所、救災集結點、災難緊急搶救、避難收容及災後復原重建等防災機制，並全面盤點救災人力與機具，同時布建淹水感測器及推廣「台南水情即時通APP」等，深耕智慧防災領域，期能有效降低風水災的衝擊，確保災後人民能儘快恢復正常生活。

災防辦王雅禾參議指出，本次會議以「疏散撤離與避難收容之精進作為－以風水災為例」為主題，希望匯集各專業領域的經驗對話，能深入檢視本市有關風水災疏散撤離與避難收容工作相對不足或欠缺的部分，加強橫向溝通與業務交流，民眾並可透過市府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」，建立正確的防災觀念。

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