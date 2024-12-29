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台南400宴488桌盛大登場　黃偉哲感謝各界齊心圓滿台南400

▲台南市政府邀請阿勇師汪義勇、施家班施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席郭育宏台南四大知名人氣總鋪師，聯手操刀規劃488桌為台南400劃下完美句點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府邀請阿勇師汪義勇、施家班施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席郭育宏台南四大知名人氣總鋪師，聯手操刀規劃488桌為台南400劃下完美句點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末年終歡聚同慶，台南市政府29日在大台南會展中心舉辦台南400宴，特別邀請台南四大知名人氣總鋪師，分別有阿勇師汪義勇、施家班施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席郭育宏聯手操刀，共同規劃488桌，來為台南400劃下完美句點，且象徵匯聚圓滿，並同時迎接嶄新一年。

台南市長黃偉哲親自出席活動，並表示台南人不僅懂吃、愛吃，連辦桌總舖師更是遠近馳名，此次辦桌活動是台南飲食文化的完美展現，也是台南400城市食力的壓軸活動，因此透過以高規格來籌辦，一推出即深受熱烈迴響。

黃偉哲祝福參與盛宴的每一位賓客歡度假日美好時光，共同沈浸於台南佳餚美味中，並感謝各界齊心為台南400努力付出，期盼未來繼續攜手向前邁進。29日活動立委陳亭妃及市議員吳通龍也到場共襄盛舉。

▲台南市政府邀請阿勇師汪義勇、施家班施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席郭育宏台南四大知名人氣總鋪師，聯手操刀規劃488桌為台南400劃下完美句點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局表示，這次台南400宴除邀集四大人氣總舖師掌廚外，更特別邀請荷蘭美聲歌手馬丁‧賀肯斯（Martin Hurkens）與國立台南藝術大學箏樂團聯合精彩演出，盼能帶給全民獨特嶄新體驗，高規格的台南辦桌饗宴，保證絕對是2024年最讓人期待與讚嘆不己的盛事。

▲台南市政府邀請阿勇師汪義勇、施家班施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席郭育宏台南四大知名人氣總鋪師，聯手操刀規劃488桌為台南400劃下完美句點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局指出，台南400宴四大總鋪師，每位皆是累積數十年，甚至是超過一甲子的功力與經驗，透過淬煉出一身絕技，共同為大家端出十道美味佳餚，包括有五福府城耀荷南、粉絲宮煲炒帶子、布袋干貝繡球雞、荷葉米糕網西丸、南式古味紅燒羹、台式極品佛跳牆、溜油龍膽石斑魚、紹興藥膳海大蝦、仙草凍併冰淇淋、金玉滿彩水果塔，除重現多道經典招牌菜外，更結合台南在地特色食材研發，每道都是最有台南味的辦桌美食。

▲台南市政府邀請阿勇師汪義勇、施家班施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席郭育宏台南四大知名人氣總鋪師，聯手操刀規劃488桌為台南400劃下完美句點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局進一步說，台南是美食之都，不論大宴小吃通通精采，而也正因為台南的美食承戴了四百年來豐厚的歷史文化，因而造就了台南飲食文化的大熔爐，完整展現台南飲食的多元豐美，而辦桌活動更是台南飲食文化的精髓，在歲末年終，以最具有台灣味的餐飲型式與最有溫度的記憶，一起帶領民眾認識台南的辦桌師傅與飲食文化，找尋並回味心中魂縈夢牽的台南美味，並歡迎大家來台南跨年、過農曆新年，共同品嚐台南特有的美味與人情味。

▲台南市政府邀請阿勇師汪義勇、施家班施宗榮、洪廚喜宴洪俊男、宏珍宴席郭育宏台南四大知名人氣總鋪師，聯手操刀規劃488桌為台南400劃下完美句點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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