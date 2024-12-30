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蘋果iOS 18爆「辣眼Bug」　截圖飽和度狂飆

▲iPhone,手機沉迷,手機重度使用者。（圖／視覺中國CFP）

▲iPhone。（示意圖／視覺中國CFP）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果近期推出的iOS 18.2版本更新，卻意外引發用戶大量不滿，原因是截圖功能出現重大Bug，每次截圖後，圖片的飽和度都會明顯提高，甚至有用戶形容多次截圖後畫面「辣到眼睛痛」。

綜合報導與社交群平台Threads的用戶討論，許多用戶發現該Bug導致截圖的顏色越來越鮮豔，影響正常使用。一名用戶指出，經過實測後，每次截圖都會讓圖片色彩異常增強，導致「調整好的照片分享到限時動態都會跑色」。

部分用戶表示，早在iOS 18.1.1版本就已經出現類似情況，升級至iOS 18.2後問題更加惡化。甚至技術網站《瘋先生》測試發現，即便在尚未正式推出的iOS 18.3 Beta版中，該問題仍未獲得解決。分析指出，系統顏色配置檔案可能是問題的根源。

專家建議，用戶可採用以下應急方法來暫時應對問題：
1. 先儲存到相簿再截圖，這一做法能減少飽和度異常的發生機率。
2. 使用「複製」功能，開啟圖片後，點選右上角「•••」，選擇「複製」以生成無色彩異常的圖片。
3. 避免連續截圖，每次僅截取一張畫面，避免多次連續截圖造成飽和度累積。

在 Threads 查看


目前，蘋果官方尚未對此問題作出正式回應，但部分用戶已經將Bug回報至蘋果客服，希望未來的版本更新能徹底修復這項問題。網友紛紛留言調侃，「每截一次圖，像加了一勺辣椒粉。」

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