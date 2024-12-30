沈慶京籌到錢了！「金主朋友」借6000萬元　凌晨前送到

▲沈慶京籌到錢，金主朋友願借6,000萬元。（圖／記者周宸亘攝）



記者黃哲民、柯振中／台北報導

威京集團主席沈慶京涉京華城案等案件，接受北檢調查，日前被裁定4,000萬元交保。北院29日經過更裁，在沈慶京原有的保釋金上再加6,000萬元，交保金額為1億元，並且需附加科技監控設備，目前沈慶京已找到金主朋友，借得所需的6,000萬元，30日凌晨2點前可能送到北院。

雖然沈慶京已籌到錢，不過稍早北院表示，合議庭已經離開，無法開立釋票、處理3限與配戴科技監控設備，30日上午8點才能辦保。