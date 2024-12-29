快訊／「HBO創辦人」查爾斯多蘭逝世！　享耆壽98歲

▲有線電視業界傳奇人物 Charles Dolan（左） 辭世，享耆壽98歲 。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

美國有線電視業界傳奇人物、HBO及Cablevision創辦人查爾斯·多蘭（Charles Dolan）辭世，享耆壽98歲。消息由家族所有的《Newsday》於週六證實。



查爾斯·多蘭被譽為現代電視產業的開創者之一。他於1961年創立曼哈頓有線電視（Manhattan Cable Television），開啟了紐約市有線電視網絡的建設，隨後更在1971年創立了HBO（Home Box Office），率先與好萊塢片廠合作，開創電影節目播映服務的先河。



多蘭更率先運用衛星技術，大幅加速美國全境有線電視節目的傳輸。在他的領導下，除了HBO，他還打造了AMC Network等知名頻道，並陸續跨足紐約地標場館與體育隊伍的經營，為美國傳媒產業奠定重要基石。

▲拉斯維加斯地標「Sphere」於2023年開幕。（圖／記者邱晟軒攝）

多蘭最初透過創立Cablevision和HBO累積財富，其後更跨足體育產業，與紐約尼克隊（Knicks）和紐約遊騎兵隊（Rangers）等球隊達成重要合作。目前其家族持有這些球隊的控股權，同時也擁有拉斯維加斯地標建築「Sphere」。直到近期，多蘭仍擔任麥迪遜花園娛樂公司（MSG Entertainment）的董事等多項要職。



多蘭建立的傳媒帝國影響深遠，不僅改變了美國人收看電視的方式，更為現代串流媒體時代奠定基礎。他的遠見與創新精神，為美國電視產業的發展寫下重要的一頁。

據《新聞日報》報導，多蘭的妻子海倫·安·多蘭（Helen Ann Dolan）已於2023年離世。他身後留有6名子女、19名孫子女及5名曾孫。