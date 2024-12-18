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國策顧問彭添富辭世12／22告別式　家屬懇請將花籃等費用轉捐公益

▲國策顧問彭添富辭世12/22告別式　

▲彭俊豪(左)臉書PO出和父親拿到中華大學博士學位的畢業典禮合照。(圖／擷取自彭俊豪臉書)

記者楊淑媛／桃園報導

屹立桃園政壇40載的國策顧問彭添富，於上(11)月26日辭世，享年73歲。早年投入黨外民主運動，為人正直的彭添富，深受地方敬重，而其子、現任市議員彭俊豪熱心地方服務，近月來前往弔唁各方人士絡繹不絕，彭俊豪於臉書PO文，其父告別式於12月22日，懇請各方好友將致贈花籃、罐頭等費用，轉捐贈癌症希望基金會，將心意化為大愛。

彭俊豪也在臉書PO出其父12年前，拿到中華大學博士學位的畢業典禮，父子倆的合照並表示，還記得那天爸爸好高興，因為這個學位得來不易，從不太會打字跟搜尋資料，靠不斷摸索，用自己休息的時間去努力一步一腳印完成教授給予的目標。

▲國策顧問彭添富辭世12/22告別式　

▲父子倆熱心地方服務，深受肯定。(圖／擷取自彭俊豪臉書)

家人們，都知道爸爸就是一個只要確定目標，就會努力向前的人，就像他的人生一樣，只要確定方向就會不斷的前進。就算在2024年的4月，爸爸發現自己生病了，但是他的人生還是從來沒有停下來，或許他人生的目標跟他的精神就是想要服務、就是想要照顧有需要的人，就算在身體最虛弱的時候他也還在想身邊的人，是不是有什麼我們可以協助的。

▲國策顧問彭添富辭世12/22告別式　

彭俊豪並表示，其父告別式於12月22日上午9時30分，在大潤發中壢店出口旁廣場(中壢區廣州路238號前)舉行，懇請各方好友將致贈花籃、罐頭等費用，轉捐贈癌症希望基金會，將心意化為大愛。

彭添富是桃園中壢客家人，曾在大園國中擔任教職，因性格急公好義，嫉惡如仇，正逢台灣民主風起雲湧，源於對土地鄉親的熱愛，毅然投身台灣民主運動，以黨外有限資源，於1986年高票當選桃園縣第11屆縣議員，自此步入政壇，陸續當選省議員、省諮議會第1屆議長、立法委員、行政院客家委員會副主任委員、桃園市果菜公司董事長、國策顧問。公職期間推動客委會、客家電視台成立，保留傳承客家語言與文化，是他最引以為榮之事。

資深媒體人陳銘城臉書指出，1994年應彭添富邀請擔任其創辦的中壢之聲台長，當年時任法官彭紹瑾，邱垂貞立委的助理鄭文燦經常應邀上電台，但是出資的彭添富選省議員連任，卻很少上電台宣傳，當年的重點放在（四百年第一戰的陳青天--為陳定南的省長一戰，力拼宋楚瑜！那時，他常電話訪問陳師孟，林山田等人，談全國性的議題，也邀訪228的阮美姝或外獨會的廖中山，彭添富都放手讓他邀訪各方的專家們，但執照沒拿到就停播了！對於30年前的老友就此再見了，令人不勝唏噓！

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