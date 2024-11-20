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前警政署長張四良猝逝前畫面曝　與舊部嗨唱《你是我的兄弟》

記者張君豪／台北報導

前警政署署長張四良19日凌晨驚傳猝逝，享壽83歲。張四良18日才和老部屬及友人一起聚餐，席間還高歌歡唱名曲「你是我的兄弟」，不料隔天凌晨卻突然離世，消息傳出令警界舊部相當不捨。警政署已主動與張四良家屬聯繫，將積極協助辦理後續喪葬事宜；張四良是台灣警政史上第一個由航警局長出身接任警政署長，但任職僅9個月就因遭遇319槍擊案黯然請辭，成為台灣治安史上任期最短的署長。

▲警政署前署長張四良19日清晨驚傳離世。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署前署長張四良19日清晨驚傳離世。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲▼ 前一晚才跟前部屬、好友高歌歡唱，警政署前署長張四良驚傳猝逝， 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張四良（前右2）猝逝前一晚才跟前部屬、好友高歌歡唱，隔天卻傳出猝逝消息，震驚警界。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署前署長張四良，昨天（19日）凌晨辭世過世，享壽83歲，警政署表示，前署長張四良為警官學校30期刑事系畢業，最高學歷文化大學政治研究所碩士，曾歷任花蓮縣警局長、保三總隊長、航警局長等職務，歷練相當完整。

部屬回憶，張四良任職台北市刑警大隊長期間，曾大力掃黑，更在1987年間積極部署逮捕當時的槍擊要犯「瘋琴」盧照琴，成功起獲大批軍火，讓當時任北市刑大大隊長的張四良聲名卓著。

▲警政署前署長張四良19日清晨驚傳離世。（圖／記者張君豪翻攝）

張四良也順利在2003年7月於航警局長任內升任警政署長，創下台灣警政史上由航警局長升任署長的先例，但2004年因爆發319槍擊案，背負龐大政治壓力請辭被迫下台，外傳張四良並不受時任行政院長游錫堃信任，張也認為當時政府高層屢屢干涉警政工作，讓他頗有不如歸去之感。

張四良在2004年4月15日卸任警政署長，任期僅短短9個多月，也成為台灣警政史上任期最短的警政署長。11月18日晚間，張四良與刑事局老部屬在北市敦南會館餐敘，作風海派的他還與部屬高歌歡唱名曲《你是我的兄弟》，未料19日清晨傳出他過世消息。

警界指出：前署長張四良因名字諧音，警界他的同事和部屬都暱稱他「四兩」沒有人料到張四良18日晚間才與部屬聚餐歡唱、隔天就猝然離世，目前靈堂暫設在北市中山區民權東路二段「玉佛山生命會館」並開放各方人士弔唁，張前署長告別式將於12月7日舉辦。

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