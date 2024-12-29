濟州航空墜機58死　專家曝務安機場「跑道比較短」恐是禍因

▲濟州航空墜毀前的畫面。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

南韓濟州航空一架客機上午9時許墜毀「務安國際機場」，目前確認至少58死。專家小組初步調查後發現，務安機場的跑道長度僅約2.8公里，比其他機場短了800至900公尺，在緊急情況之下，可能不足以讓飛機安全著陸。

失事客機為濟州航空7C 2216號航班，機型為波音737-800，降落時疑似遭遇鳥擊，未能放下起落架，機腹著陸滑行後，整架衝出跑道，撞上外側圍欄，瞬間爆炸起火。

韓媒news1報導，為了釐清這次失事原因，當局緊急派遣7人專家小組，前往現場調查。經過確任，務安機場的跑道僅約2.8公里，相較之下，仁川國際機場的跑道約3.7公里，金浦國際機場則為3.6公里。

▲目前罹難人數增至58死。（圖／路透）



航空專家表示，「跑道長度短，著落時的煞車和操作都會變得困難，尤其在緊急情況下，充分的（跑道）長度對於防止事故發揮重要作用。」

不過，也有其他專家認為，如果從起落架問題引發事故的這一點來看，很難判定失事肇因，全都應該歸咎於跑道長度，有必要進行更準確的調查。

目前已知機上一共載有181人，分別為175名乘客、6名機組人員。根據最新消息，目前確定至少58人死亡，僅有2人獲救，當局正從飛機後半部，全力搜救當中。

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