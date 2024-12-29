韓乘客傳訊「我該講遺言嗎」下秒失聯！　墜機前曝：鳥卡在機翼上

▲濟州航空客機滑出跑道，撞上外牆爆炸。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

南韓濟州航空一架客機上午9時許墜毀「務安國際機場」，目前確認至少47死。失事之前，一名乘客曾傳訊息給家人表示，飛機發生意外了，「我現在應該講遺言嗎」，未料下秒就失去音訊，至今依然聯繫不上。

一名乘客家屬在務安機場等待時，向韓媒news1表示，他從機上親人那裡收到「飛機出現問題」的通知之後，到現在都無法聯繫上對方。以下為家屬出示的對話紀錄。

乘客：等一下，有鳥卡在機翼上

家屬：天啊

乘客：現在無法降落

家屬：什麼時候開始的

乘客：剛剛

乘客：我現在應該講遺言嗎

墜毀客機為濟州航空7C 2216號航班，機型為波音737-800，降落時疑似遭遇鳥擊，未能放下起落架，機腹著陸滑行後，整架衝出跑道，撞上外側圍欄，瞬間爆炸起火。根據現場畫面，機鼻已經全毀，機身明顯斷裂，僅機尾受損程度較輕。

▲機上一共181人，目前確定47死。（圖／路透）



目前已知機上一共載有181人，分別為175名乘客、6名機組人員。根據最新消息，目前確定至少47人死亡，還有130多人生死未卜，僅2人獲救，當局正從飛機後半部，全力搜救當中。