濟州航空開業20年首墜機！失事飛機是機齡15年波音　華航也有同機型

▲南韓濟州航空墜毀的客機是機齡15年的波音737-800。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓濟州航空7C 2216航班29日從泰國曼谷起飛後，於當地上午9時左右抵達務安機場。然而，飛機在降落時疑似遭遇鳥擊，導致起落架未能正常放下，最後在機腹著陸的情況下衝出跑道，撞上外側圍欄爆炸起火。濟州航空指出，這是該公司開業近20年首次發生致命墜機事故，而失事班機的機型與機齡也隨之曝光。

韓媒News1引述航空技術資訊系統消息指出，失事的班機是一架機齡15年的波音737-800客機，生產於2009年，並自2017年起由濟州航空營運。這款窄體客機是國內外航空公司廣泛使用的機型，僅在南韓就有共101架相關型號的飛機，主要用於中短程航線，而台灣的華航也有相關機型。

報導稱，一般來說，南韓國土交通部將機齡超過20年的飛機視為老化飛機，而這架失事班機發生爆炸後，機體嚴重損毀，目前已確認至少58人死亡。濟州航空表示，這是該公司自2005年成立以來首次發生致命事故，目前正積極配合當局進行搜救和調查工作，並將在事態穩定後正式對外發布立場聲明。

濟州航空是南韓最大的廉價航空公司，擁有41架波音737客機。事故發生後，所有員工都緊急投入應對措施。目前，事故原因尚未明確，相關單位將對飛機維護紀錄、飛行員操作以及天氣條件等因素進行詳細調查。濟州航空強調，將全面檢討並加強安全措施，確保乘客安全，避免類似悲劇再次發生。