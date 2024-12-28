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休旅車斜插對槓砂石車畫面曝！駕駛球棒敲破車窗　網友：真勇猛

記者楊永盛、陳韻如／新竹報導

國1新竹交流道27日發生一起離譜行車糾紛！一輛紅色休旅車與砂石車在國道上追逐，紅車竟還斜插擋車，駕駛隨後持球棒下車，並朝砂石車駕駛座的車窗猛砸，之後兩車還在國道上蛇行，後車駕駛全都看傻，事後行車紀錄器畫面也被PO上網，引發網友熱議。

▲▼ 國道攔車離譜畫面 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲國道攔車離譜畫面。（圖／翻攝記者爆料網）

透過畫面可以看到，該輛紅車不斷追逐砂石車，並數度想要開到砂石車前方，但都被砂石車阻擋，兩車就不斷在國道上蛇行，紅車最後竟直接斜插在砂石車前，駕駛隨即拿著球棒下車，直接就朝砂石車駕駛的車窗猛砸。

▲▼國道行車糾紛，休旅車斜插對槓砂石車畫面曝，駕駛球棒敲破車窗。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道行車糾紛，休旅車斜插對槓砂石車畫面曝，駕駛球棒敲破車窗。（圖／記者楊永盛翻攝）

雙方僵持了一會，砂石車駕駛直接切車道離開，但沒想到紅車駕駛卻仍不肯罷休，又跳上車加速追上前去，畫面相當離譜，有網友看了後直呼，「紅車駕駛真勇猛！敢挑戰大車」。

據砂石車車主告訴《ETtoday新聞雲》，案發當下自己行駛在中線車道，而紅車行駛於內線，並要往中線切出，但因當時車流回堵，自己於是輕按喇叭示警，告知前方有狀況要小心注意，沒想到對方卻疑似認為司機在挑釁，竟一路尾隨，甚至攔車砸破車窗。

▲▼ 國道攔車離譜畫面 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲國道攔車離譜畫面。（圖／翻攝記者爆料網）

對此，國道警方表示，砂石車司機稍早已到案製作筆錄，後續則將通知紅車駕駛到案，而因其涉嫌強制、毀損、傷害及恐嚇等罪嫌，警詢後也將移送新竹地檢署偵辦。

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