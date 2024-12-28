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全聯倉儲大火包工父子公祭...公仔陪最後一程　輪椅嬤悲傷未出席

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 廖姓包工頭父子同時於全聯倉儲大火中喪命，今天舉行告別式。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大肚區全聯生鮮倉儲19日發生大火，釀成9死7傷慘劇，其中2名死者廖姓包工頭父子今天（28日）下午舉行公祭，廖家因擔心阿嬤情緒起伏過大，今天未讓她到場參與家祭。協助處理後事的慈願愛心協會會長郭志祥表示，廖家一家人感情密切，廖姓父子是阿嬤的心肝寶貝，一場噩耗令他們天人永隔，令人鼻酸。而家屬也把廖家兒子最愛的公仔放進棺木裡，到另一個世界繼續陪伴他。

案發當日，廖姓父子家屬要求葬儀社業者先將遺體送返霧峰家，讓年邁的阿嬤看父子倆最後一眼，廖家阿嬤一夕之間痛失兒孫，現場一度哭倒癱軟，悲喊「我的兒啊！我的孫啊！」，後續阿嬤也親自坐輪椅到全聯倉儲現場進行招魂儀式，盼兒孫能夠順利回家。

郭志祥透露，其實案發當天，兒子原本要到南屯區某工廠工作，但當天父親的機車突然故障，兒子便載父親至全聯倉儲，並留下來一起工作，豈料發生大火，父子兩人同時命喪火場。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲慈願愛心協會會長郭志祥。（圖／記者白珈陽攝）

郭志祥說，廖家人感情很好，阿嬤將父子倆捧在手心，是心頭肉，這一場火警奪走父子性命，讓阿嬤悲傷欲絕，數日來都是以淚洗面，今天家人因擔心阿嬤無法承受白髮人送黑髮人，沒有讓阿嬤到場參與家祭。

郭志祥說，全聯倉儲發生大火後，廖家父親在第一時間十分接近逃生口，但發現兒子還困在火場裡，又毅然回頭衝進火場要救兒子，但火勢蔓延太快，結果2人就再也出不來。

郭志祥表示，兒子生前最喜歡蒐集公仔，他託夢跟家人說，他在房間內有一個粉紅色的盒子，裡面有他的寶物，希望可以放進火葬場，讓他帶走。

此外，9名死者中，有2名是越南籍移工，郭志祥說，慈願愛心協會已協助其家屬支付來回機票，讓家屬來台處理後事，預計今天傍晚抵台。至於廖姓父子，協會除協助相關喪葬事宜，也分別提供5萬元作為奠儀。

▲▼台中全聯倉儲大火滾滾濃煙往上竄，傳20多人受困 。（圖／民眾提供）

▲台中全聯倉儲大火，滾滾濃煙直往上竄。（資料照／民眾提供）

▲▼全聯倉儲大火，空拍畫面曝。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全聯倉儲大火，空拍畫面曝。（圖／記者游瓊華翻攝）

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