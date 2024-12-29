金門機車小貨車路口碰撞！機車零件噴飛　女騎士手腳擦挫傷

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

昨（28）日下午16時7分左右，王姓男子駕駛白色自用小貨車，沿金湖鎮環島南路4段由后園往塔后方向行駛至塔后路口停等紅燈，於綠燈起步左轉時，碰撞對向由徐姓女子騎乘直行的普通重型機車，機車零件噴飛，徐女也因此手腳擦挫傷，幸好送衛福部金門醫院救治後無大礙，另小貨車駕駛則未受傷。

▲金湖鎮環島南路4段發生車禍。（圖／記者林名揚翻攝）

警方獲報趕到現場，迅速排除事故及疏導交通。經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任仍待進一步釐清。