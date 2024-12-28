　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

休旅車擦撞「害女大生摔慘」辯不知撞到人　車身撞凹露餡　

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區昨(27日)上午10時許，環河西路五段、新月二街口，發生一起休旅車與機車擦撞事故，但車禍發生後，駕駛休旅車的男子因為趕著上班，未依規定留置現場而離開，留下騎機車倒地的女大生，警方隨後調閱監視器，傳喚該名男子到案，並依規定提出肇事逃逸及傷害告訴。

▲▼駕駛休旅車的周男，擦撞騎機車的包女，竟未留下處理自行離開。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲駕駛休旅車的周男與騎機車的包女，在板橋環河西路五段發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛休旅車的57歲周姓男子，昨天上午開車沿著板橋環河西路五段往中和方向行駛，在新月二街口，與騎機車上課的20歲包姓女大生發生擦撞，周男從後視鏡發現包女跌倒，以為是對方自摔，由於趕著上班，就開車迅速離開現場，留下滿身擦、挫傷的包女。

▲▼駕駛休旅車的周男，擦撞騎機車的包女，竟未留下處理自行離開。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲周男以為對方自摔，留下慘摔在地的女大生。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方傳喚周男到案，周男供稱，真的不曉得有擦撞到對方，才會開車離去；但受傷的女大生卻堅持提出傷害告訴，警方依法受理並製作筆錄，而肇事逃逸部分，已違反《道路交通管理處罰條例》第62條第3項及第4項，將處3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷其駕照，並依法移送新北地檢署偵辦。

▲▼駕駛休旅車的周男，擦撞騎機車的包女，竟未留下處理自行離開。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲周男的休旅車右後方板金，因擦撞包女的機車，留下長條刮痕。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
當過她的老師！　台中人夫重逢女學生「激情車震4次」
焦凡凡「點頭嫁婁峻碩」成人妻！　爸爸56字吐心聲
快訊／18縣市低溫特報！　越晚越冷「直逼寒流等級」
烏克蘭「首名北韓戰俘」死亡！活捉不到1天
台灣人愛做1行為「在日本會被罵」　日人提醒：視為自私
終於團聚！　柯文哲與陳佩琪吃飯照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

建中生買麥當勞PO網「引明星學校仿效」　南一中學生會說話了

慶生爛醉欺負同居人13歲女兒　舔胸摸下體...噁男下場曝

快訊／北市青年公園「男倒臥公廁內」！頸部刀傷　送醫搶救中

詐團車手超囂張「收130萬路邊算錢」　警員鷹眼攔下戳破騙局

當過她高中老師！人夫重逢學生4度車震　3220則訊息曝姦情

休旅車擦撞「害女大生摔慘」辯不知撞到人　車身撞凹露餡　

北市派出所長掌摑同事被申訴　瞎扯「是哥們」慘被記過

快訊／國3通霄砂石車追撞！貨櫃車翻落邊坡1傷　4吊車出動塞爆

新北男河濱公園休息...嫌路人太吵亮刀趕人　1家3口嚇壞

全聯倉儲大火包工父子公祭...公仔陪最後一程　輪椅嬤悲傷未出席

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

建中生買麥當勞PO網「引明星學校仿效」　南一中學生會說話了

慶生爛醉欺負同居人13歲女兒　舔胸摸下體...噁男下場曝

快訊／北市青年公園「男倒臥公廁內」！頸部刀傷　送醫搶救中

詐團車手超囂張「收130萬路邊算錢」　警員鷹眼攔下戳破騙局

當過她高中老師！人夫重逢學生4度車震　3220則訊息曝姦情

休旅車擦撞「害女大生摔慘」辯不知撞到人　車身撞凹露餡　

北市派出所長掌摑同事被申訴　瞎扯「是哥們」慘被記過

快訊／國3通霄砂石車追撞！貨櫃車翻落邊坡1傷　4吊車出動塞爆

新北男河濱公園休息...嫌路人太吵亮刀趕人　1家3口嚇壞

全聯倉儲大火包工父子公祭...公仔陪最後一程　輪椅嬤悲傷未出席

蔡瑞雪搭機穿超辣「挖U蹦出半球」！　解放低胸事業線看光

《魷魚2》其實沒失敗！上線1天超猛成績攤開　網驚呆：大家都在看

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

建中生買麥當勞PO網「引明星學校仿效」　南一中學生會說話了

慶生爛醉欺負同居人13歲女兒　舔胸摸下體...噁男下場曝

蛇形刁手　從均線找AI股、金融股、多功能機器人股

無人餃子店「1年被偷25次」！　老闆無奈結束營業：被偷怕了

盤點今年登台的10家日本人氣餐廳　東京最強早午餐進駐民生社區

機車環島胎壓不足　台東大武暖警即刻救援解危

防詐！內政部籲申請「地籍異動即時通」　劉世芳：第一時間掌握異動

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

橘子男友：柯文哲夫妻為家中3億現金爭吵　檢追數字疑點

快訊／遭爆有雙重國籍！應曉薇發聲明回應了

即／高雄女陳屍商務旅館　房務員嚇壞

18歲女大生撞阿嬤慘摔　行車紀錄器畫面曝

快訊／北檢不服柯文哲交保提抗告！高院火速分案

民眾黨轟「北檢圖利鏡週刊」　《鏡週刊》聲明

沒起身敬酒！員警「被狂拍臉頰」羞辱　北市警局所長慘了

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

比柯文哲晚3小時　應曉薇疑有「兩本護照」

即／柯文哲交保！北檢提抗告　卷證昨深夜送交高院

即／國3追撞貨櫃車翻落邊坡1傷　4吊車出動塞爆

保時捷男酒駕撞癱22歲孝子畫面曝！

即／北檢不服柯文哲等4人交保　向法院提出抗告

更多熱門

相關新聞

全聯倉儲大火罹難者包工頭父子公祭　

全聯倉儲大火罹難者包工頭父子公祭　

台中市大肚區全聯生鮮倉儲19日發生大火，釀成9死7傷慘劇，其中2名死者廖姓包工頭父子今天（28日）下午舉行公祭，廖家因擔心阿嬤情緒起伏過大，今天未讓她到場參與家祭。協助處理後事的慈願愛心協會會長郭志祥表示，廖家一家人感情密切，廖姓父子是阿嬤的心肝寶貝，一場噩耗令他們天人永隔，令人鼻酸。而家屬也把廖家兒子最愛的公仔放進棺木裡，到另一個世界繼續陪伴他。

苗栗遊覽車、機車路口碰撞！39歲騎士重摔躺血泊昏迷

苗栗遊覽車、機車路口碰撞！39歲騎士重摔躺血泊昏迷

18歲女大生撞阿嬤慘摔　行車紀錄器畫面曝

18歲女大生撞阿嬤慘摔　行車紀錄器畫面曝

客機疑遭擊落　航空公司停飛俄7城航班

客機疑遭擊落　航空公司停飛俄7城航班

柯文哲回家　面對媒體一語不發　

柯文哲回家　面對媒體一語不發　

關鍵字：

海山肇逃女大生影音

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

趙露思被爆患上神經系統疾病

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

快訊／趙薇宣布離婚！「多年前已解除婚姻關係」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

焦凡凡提千次分手 婁峻碩讓我相信愛情

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

她做蛋糕請親友吃　竟害3死3住院

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面