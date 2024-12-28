休旅車擦撞「害女大生摔慘」辯不知撞到人　車身撞凹露餡　

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區昨(27日)上午10時許，環河西路五段、新月二街口，發生一起休旅車與機車擦撞事故，但車禍發生後，駕駛休旅車的男子因為趕著上班，未依規定留置現場而離開，留下騎機車倒地的女大生，警方隨後調閱監視器，傳喚該名男子到案，並依規定提出肇事逃逸及傷害告訴。

▲駕駛休旅車的周男與騎機車的包女，在板橋環河西路五段發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛休旅車的57歲周姓男子，昨天上午開車沿著板橋環河西路五段往中和方向行駛，在新月二街口，與騎機車上課的20歲包姓女大生發生擦撞，周男從後視鏡發現包女跌倒，以為是對方自摔，由於趕著上班，就開車迅速離開現場，留下滿身擦、挫傷的包女。

▲周男以為對方自摔，留下慘摔在地的女大生。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方傳喚周男到案，周男供稱，真的不曉得有擦撞到對方，才會開車離去；但受傷的女大生卻堅持提出傷害告訴，警方依法受理並製作筆錄，而肇事逃逸部分，已違反《道路交通管理處罰條例》第62條第3項及第4項，將處3000元以上9000元以下罰鍰，並吊銷其駕照，並依法移送新北地檢署偵辦。

▲周男的休旅車右後方板金，因擦撞包女的機車，留下長條刮痕。（圖／記者陸運陞翻攝）