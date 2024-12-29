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水占卜戀愛速攻、月老香水加持　水道博物館兩對佳偶結「水」緣

▲台南市山上花園水道博物館熱銷的月老香水，威力持續迄今，而水占卜抽籤也加持，有兩對佳偶結「水」緣，即將步入婚堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市山上花園水道博物館熱銷的月老香水，威力持續迄今，而水占卜抽籤也加持，有兩對佳偶結「水」緣，即將步入婚堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市山上花園水道博物館熱銷的月老香水，威力持續迄今，年初因希望感情順遂，前來購買月老香水的卓小姐，也順道前往C館後方的水占卜抽籤，在獲得上籤後，果然順利尋得良緣，已經決定在2025年1月和男友結婚，兩人專程回到水道贈送喜餅，分享喜悅。

無獨有偶，另名住在台北的陳姓民眾，也在日前向工作人員報喜，表示在買了水道販售的月老香水後，果然順利脫單，也將在2025年5月與女友登記結婚，開心表示，水道真的幫忙結水（美）緣

▲台南市山上花園水道博物館熱銷的月老香水，威力持續迄今，而水占卜抽籤也加持，有兩對佳偶結「水」緣，即將步入婚堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近年來，台南山上花園水道博物館不僅是一個受歡迎的觀光景點，更成為不少人戀愛故事的起點。自2019年10月水道博物館開館，因隸屬台南市文化局，販賣部販售多樣由文化局開發的創意商品，包含孔子點心麵、媽祖小泡芙等，其中最受矚目的即是「月老香水」，因多次有民眾分享從水道博物館購買月老香水後順利找到對象，甚至幫親友買也成功幫親友脫單的經驗，許多民眾因此慕名而來，除了遊玩參觀之外，也順道為自己祈求良緣。

最近就有兩位民眾跟館方分享親身經驗；卓小姐說，她之前水道博物館活動展演的合作夥伴，因為聽聞月老香水的「奇效」，馬上買了一瓶月老香水，加上在博物館內抽水占卜的結果也顯示「戀愛速攻」，果然順利找到如意郎君，兩人也將在下月結婚。

▲台南市山上花園水道博物館熱銷的月老香水，威力持續迄今，而水占卜抽籤也加持，有兩對佳偶結「水」緣，即將步入婚堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而另一位陳先生則是住在台北，他因看到水道戀愛靈驗的新聞，而拜託在水道博物館工作的朋友幫忙買兩瓶月老香水寄回台北，不久後就終結了多年的單身，找到女友，還曾經帶女友來致謝，最近也傳出喜訊，婚戒都買好了。

文化局長謝仕淵表示，不可思議的故事也是一種富有特色的人情味的展現，文化局開發的系列商品，本身都是出自於善意與祝福，對於故事的好結局更是樂觀其成，能夠多次從水道博物館聽到這樣的好消息，對於開發商品的同仁與努力經營園區的館方來說都是正面的力量，這個原本以水道設施、自然景觀與歷史文化為主題的博物館，也能因此展現出人文關懷，成為有溫度的博物館。

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