男童逛博物館「驚見黑色石頭」：我家也有1顆　真的撿到寶了

▲班恩撿到的不是普通石頭，而是6萬年歷史的石斧。（圖／Facebook／Worthing Museum，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國一名9歲男童參觀博物館時，竟發現其中一項展品，與自己3年前所撿到、一直放在家裡珍藏的「黑色石頭」極其相似。博物館考古學家檢驗之後證實，他所發現的，正是尼安德塔人製造的「石斧」，可能擁有6萬年的悠久歷史。

BBC報導，班恩（Ben Witten）6歲那一年，前往薩塞克斯（Sussex）肖勒姆海灘（Shoreham Beach）玩耍，「我四處看呀看，看到這塊閃亮的燧石。我只是覺得，它看起來跟所有其他鵝卵石及小石頭都不一樣」，撿回家之後，一直放在房間珍藏。

直到3周前，9歲的班恩參觀沃辛博物館（Worthing Museum），逛到石器時代展覽時，竟發現其中一項展品，與家裡那塊「黑色石頭」非常相像，經過一番鑑定，這才明白當年真的撿到寶了。

博物館發言人表示，班恩發現的「黑色石頭」，「幾乎可以肯定」是尼安德塔人製造的手斧，可追溯到4萬至6萬年前的舊石器時代中晚期，「班恩在肖勒姆海灘的上層礫石發現了這個燧石斧（Flint axe），所以很難確定這是原本就被丟失在那裡，或者從河流沉積物之中被挖出來，用以加固海灘堤防工程。」

博物館指出，這項考古遺物如此罕見，以至於大多數考古學家從未發現過，「班恩非常好心，把他不可思議的發現借給我們。現在它正在博物館展出，直到明年初為止」。

班恩轉述館方說法時表示，「他們說這是10年以來最棒的發現……我真的很興奮，我的心臟跳得很快。我確實想要留著它，但我覺得它放在那裡，比在我手上更好。」母親艾瑪也回憶，考古學家們看到石斧時，眼神為之一亮，「其他人能夠欣賞它，真是太好了。」

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