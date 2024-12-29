還有冷氣團！　轉雨時間曝

▲吳德榮說，跨年、元旦東北風略增強，南方中層雲系逐漸北移。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周三元旦白天起，西半部平地有零星飄雨的機率；周四至周六另一波冷空氣南下，有達到大陸冷氣團的機率，應繼續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨屏東以北平地最低氣溫皆降至10度以下，本島縣市平地最低氣溫前3依序為苗栗公館鄉6.8度，嘉義東區8.3度，彰化芬園鄉9.1度，各地區平地最低氣溫約在8至11度。

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吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至周一晨強烈大陸冷氣團挾乾空氣影響，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，周一晨仍有10度以下低溫，周一白天起氣溫明顯回升。



吳德榮說，跨年、元旦東北風略增強，南方中層雲系逐漸北移，跨年白天西半部晴轉多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；跨年夜至元旦清晨，各地雲量逐漸增多，西半部大致陰時多雲，局部山區及東半部偶有零星飄雨的機率，西半部平地跨年活動大致尚可，各地迎曙光皆不理想。

吳德榮分析，元旦白天起山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星飄雨的機率；跨年、元旦白天氣溫略降，夜間氣溫略升仍偏冷，戶外活動要保暖。



吳德榮表示，最新各國模式模擬，周四至周六另一波冷空氣南下，強度不如這波，但調得比前一天的模擬略強，周四氣溫漸降，周五、周六有達到大陸冷氣團的機率，模式模擬持續調整，應繼續觀察。