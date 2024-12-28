強烈冷氣團「最凍時刻到」！低溫跳降7°C　跨年夜轉濕涼再變天

記者閔文昱／台北報導

今天（28日）強烈大陸冷氣團影響，白天北台灣偏冷，高溫只有14至16度，其他地區高溫約16至21度。中央氣象署提醒，今天晚間至明（29）日清晨是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，局部空曠地區及近山區平地低溫僅約7至9度，到了下周二（31日）跨年東北季風接力，下周三元旦、下周四全台將轉為濕涼天氣。

氣象署表示，今天晚間至29日清晨是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，配合輻射冷卻作用，台南以北及宜蘭、花蓮、金門、馬祖將出現9到11度的低溫，局部空曠地區及近山區平地低溫約7至9度，高屏及台東也只有12、13度。

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▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

到了29日白天，強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約16至19度，中南部高溫21至23度，但是日夜溫差大，入夜之後氣溫下降快速，台南以北及宜蘭低溫11至13度，其他地區低溫也只有14至16度，澎湖13至17度、金門10至15度、馬祖9至11度；天氣方面，台灣各地及澎湖、金們、馬祖都是晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣象署預估，下周一（30日）輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，各地日夜溫差都大，不過天氣穩定，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨；到了下周二（31日）東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

要特別注意的是，下周三（1/1）、下周四（1/2）東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北、中南部、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，桃竹苗也有零星短暫雨，全台灣降雨機率都高，外出請攜帶雨具備用。

氣象署預估，下周五（1/3）、下周六（1/4）東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；預計南方雲系的水氣造成的降雨會逐漸減緩，改以東北季風迎風面的降雨為主，其中下周五水氣仍多，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；下周六基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。