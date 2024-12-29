工作被搶了！科學家預言「這行業」3年內將慘遭AI淘汰

▲科學家認為，未來3年內人力翻譯恐被AI取代。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著生成式AI的發展與普及，部分行業明顯有受到衝擊，甚至不少人擔憂「自己的工作」可能就會這樣被AI搶走。而近日推出AI的大型語言模型（LLM）產品Widn.AI的Unbabel首席執行官佩德羅（Vasco Pedro）則預估，未來三年內，「翻譯」將完全不需要人類參與，完全進入「無人時代」。

根據《CNBC》報導指出，Widn.AI是款以Unbabel專屬的LLM「Tower」為基礎，支持32種語言的翻譯服務。與Unbabel傳統結合機器學習與人工校對的混合方案不同，Widn.AI將實現全程無需人類參與的翻譯流程。首席執行官佩德羅表示，隨著AI技術的飛速進步，大多數翻譯需求已進入AI能力的範疇。

佩德羅在接受採訪時表示，十年前Unbabel成立時，AI技術尚不足以完全取代人類，當時的技術解決方案仍需人類與機器的協同合作。但隨著AI技術的發展，翻譯過程中人類的角色正日益縮減，只有少數極具挑戰性的場景仍需人工參與。佩德羅預測，三年後，會變成幾乎所有翻譯任務都將由AI完成，而人類的角色僅限於確保翻譯內容被正確傳達至合適的位置。

報導中也提到，在AI翻譯領域中，目前已聚集包括Google翻譯和德國初創公司DeepL在內的多家重量級公司，這些企業也在大力發展多語言處理的LLM技術。佩德羅坦言，隨著AI技術的不斷普及，每個翻譯字的收入將大幅下降，但整體翻譯需求的激增將成為支撐公司成長的重要動力。

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