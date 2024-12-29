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8歲童愛吃「1美食」竟痛風！中醫師看了也搖頭　4族群要小心

食物,咀嚼,吃飯,用餐,吃,約會,餵食。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫生指出，痛風大多都是吃出來的。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

聚餐與高普林飲食成為現代人健康的隱憂，醫師警告，痛風的發病年齡持續下降，20歲以下痛風患者已非罕見，甚至連孩童也未能倖免。根據2024年最新統計數據，40歲以下的痛風患者已占總人數的一半。

根據《健康2.0》的報導，澄玥中醫診所醫師莊玉菁分享一個案例，一名8歲男童因經常食用滷肉飯，BMI達到27，某天甚至因痛風導致跛腳。經檢查發現，他不僅患有痛風，還合併其他慢性疾病。莊玉菁指出，痛風是尿酸代謝異常的警訊，飲食不節制是其主要原因之一。頻繁的大魚大肉、飲酒，以及攝取高普林食物，容易導致「隱藏性痛風體質」。而現代人的生活方式，如熬夜和缺乏運動，更使新陳代謝功能降低，加速了痛風的形成。

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▲▼滷肉飯是著名的台灣美食之一。（圖／載自pixabay）

▲8歲男童愛吃滷肉飯得痛風。（圖／載自pixabay）

莊醫師解釋，食物分解後會釋出普林，普林經代謝後形成尿酸，當尿酸積累過多，就可能引發痛風。而所有高普林食物都需注意，例如市面上常見的「痛風鍋」、動物內臟、肉汁及紅肉，均可能增加痛風風險。啤酒等酒精飲品及含果糖飲料，也會促進尿酸生成。至於菠菜、菇類、花生、腰果等堅果類，以及優酪乳等酵母類食材，莊醫師認為雖然普林含量較高，但考量其健康價值，可適量食用。但已確診痛風的患者，應與醫師及營養師討論，制定詳細的飲食計劃，避免因飲食失誤導致痛風發作。

依莊玉菁觀察，四肢容易冰冷、時常備感壓力、飲食較無控制、肥胖體重過重這4類人，較有可能經由飲食或生活習慣誘發痛風。此外，生活上缺乏運動、作息不佳、睡眠品質差、不常喝水等，都是影響尿酸代謝的要素。

事實上，衛福部也曾提醒，痛風發作時，會在關節處局部發生紅腫熱痛的現象，民眾如有關節腫痛等疑似痛風症狀，務必儘速就醫檢查。而急性期痛風發作，主要使用非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)、秋水仙素(Colchicine)及類固醇，進行消炎止痛。

衛福部表示，治療痛風要多管齊下，不是只靠藥品，也需要進行飲食控制及體重管理，適當補充水分，避免攝取酒精、含果糖飲料及高嘌呤食物（如紅肉、內臟及海鮮類），才是正確治療痛風之道。

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