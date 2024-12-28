健保點值有解！明年推分區總額制　各醫院保障額度「超過才打折」

▲健保署長石崇良赴彰化員郭醫院視察居家醫療實施情況。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／彰化報導

健保總額分配、點值給付明年將採新制度！健保署長石崇良今（28）日表示，明年要推行「醫院總額分區共管試辦計畫」，給予醫院各自總額，以今年醫療服務收入為基準，明年的服務收入在基準內都採每點1元，保障其收入不會比今年低，超出基準則分三階段「折付」，藉此讓總額合理成長管理，也促使大醫院門診減量。

全民健保採取總額支付制度，於今年底推算明年醫療需求成長來規劃明年健保總額，並使用浮動點值來調整，如果實際醫療服務量超過原本預期，點值就會被稀釋降低，進而影響醫院、醫師收入「打折」，長期下來引發醫界不滿。此外，為了促使落實分級醫療，過去曾實施大醫院門診減量2%，先前因新冠疫情而被暫緩，是否恢復措施也受到關注。

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石崇良今日赴彰化視察中部地區居家醫療執行情況，現場公布明年要採取「分區總額合理成長管理」。他透過數據說明，去（112）年數據和疫情前的108年進行比較，全國門診就醫人數成長2.3%，但就醫件數成長約9.3%，至於申報點數（醫療費用）的成長更達到18.5%，顯示患者就醫單價明顯成長。

石崇良指出，現行總額制度為整體總額，分區管理也有所不同。例如台北區總額計算採取「攤扣」制，讓醫療院所各自申報，一旦申報超出原定總額，多出的錢就會從各醫院扣回來，「有點像是大家吃大鍋飯」，如果有人衝量，導致大家一起扣錢分攤，衝量者還是賺比較多。

至於南區則是採取俗稱「斷頭」的方式計算，石崇良說明，醫院總額分配依照各醫院去年收入情形，比前一年增加的預算要分配到各個醫院會有三階段成長，達到第四階就算「過度成長」不予給付、斷頭，讓管理者會警覺，一旦衝量過頭會血本無歸。

從統計數字來看，台北區去年和疫情前相比，就醫人數成長0.8%，就醫件數6.8%，但申報點數成長竟高達19%；南區的就醫人數成長2.1%，就醫件數成長8.1%，申報點數成長僅11.8%，管理方式不同造就不同的成長率。

除了分區，各個醫院也有差異，石崇良直言，如果要做門診減量、分級醫療，不能齊頭式平等，大家起始點不同，管理方式、就醫可近性不一樣，卻用一樣的百分比去要求減量，對醫院、對民眾都不公平。

▲健保明年實施「醫院總額分區共管試辦計畫」個別醫院分階給付架。（圖／健保署長石崇良提供）

石崇良說，明年要比照南區做法推行「醫院總額分區共管試辦計畫」，在此規範下，各分區的每個醫院都會有額度，額度以今年醫療收入為基準給予「每點1元」，以保證明年收入不會比今年少。另針對醫院配合政策剛性需求，如實施在宅急症、居家醫療予以保障，朝向每點1元，偏鄉醫院也有保障措施。

前述措施扣除後，計算醫院的合理成長數值，針對超出基準（今年收入）的部分進行三階段折付，折付比例則還需各區討論。以過去南區曾經實施的例子，第一階段是每點0.75，第二階降至每點0.5，第三階剩下每點0.2，至於超過三階段的部分則不予給付，讓大家有目標做自我控管，同時也預期可以達到大醫院門診減量。

而為了避免醫療人球等情況，規範中也有提到若「不當轉診」會廢除基本額度保障，醫院總額全數改用平均點值計算，收益將比分區總額計算要低。

石崇良說，目前各分區共管會議正著手討論，除台北區之外的各區會於第一季實施，而最慢也不要超過第二季。