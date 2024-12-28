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美嚴重財務危機！　葉倫曝：最快將在1月14日達到新債務上限

▲▼ 美國財政部長葉倫。（圖／路透）

▲美國財政部長葉倫驚曝，美國可能在明年1月觸及債務上限。（圖／路透）

文／中央社

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，美國可能最快將在明年1月中觸及債務上限，敦促國會「採取行動保護美國的充分信任和信用」。

法新社報導，美國國會議員已將債務上限暫停至明年1月1月。這意味著在1月2日，將會設定與財政部發行的債務金額相符的新債限。債務上限是指對政府為支付已產生的帳單舉債額度實施限制。

取消債限一直是近年來棘手的黨派議題，如果美國達到新的債限，前方的道路可能將充滿爭議。

葉倫在致共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）與其他國會議員的信函中說：「財政部目前預計將在1月14日到1月23日期間達到新的債限，屆時財政部將必須開始採取非常措施。」

這類非常措施可讓財政部持續為政府活動提供資金，防止政府債務違約。

美國國會已100多次提高債務上限，以讓政府能履行支出承諾。

但保守派普遍反對增加美國的巨額借貸，而且多名共和黨人從未投票支持提高債限。美國債務總額目前達到36.2兆美元。

如果在財政部的工具用罄之前沒有提高或暫停債務上限，政府將面臨債務違約風險，將對這個全球最大經濟體造成深遠影響。

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