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AI教父示警！　人工智慧「30年內毀滅人類」機率增至20％

▲▼加拿大學者辛頓（Geoffrey Hinton）被譽為「AI教父」。（圖／路透）

▲被譽為「AI教父」的加拿大學者辛頓（Geoffrey Hinton）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

被譽為「AI教父」的辛頓近日警告，AI技術發展的速度遠快於預期，AI導致人類在未來30年內滅絕的機率，從他先前預估的10%，上升到10%至20%，「我們從未處理過比自己更聰明的事物。」

根據《衛報》報導，加拿大學者辛頓（Geoffrey Hinton）因其在人工智慧領域的貢獻獲得今年的諾貝爾物理學獎，他近日接受BBC訪問時提到，他先前曾說，AI在未來30年導致人類滅絕的可能性為10%，但如今這個可能性已提高到10%至20%。

辛頓將人類比作3歲的孩子，而AI就是成年人，「我們從未處理過比自己更聰明的事物，你能舉出多少例子是由較不聰明的事物控制更聰明的事物？幾乎沒有。」

他指出，許多專家認為在未來20年內，可能會開發出比人類更聰明的AI系統，而這是非常可怕的想法。

辛頓回顧自己先前對AI發展的看法時坦言．技術發展的速度遠超過他的預期，「我沒想到它會進展到現在這種地步，我曾以為我們會在更遙遠的未來到達這裡。」

辛頓還呼籲各國政府對AI技術進行監管，「僅靠市場的無形之手無法保證安全，依賴大型公司的逐利動機來開發安全的AI是不足夠的，唯一能迫使這些大公司在安全性上進行更多研究的是政府監管。」

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