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修財劃法明年預算恐重編？政院回「盼速審」　藍委嗆：是自打臉？

▲▼財政委員會 立法院 確認財劃法審查議事錄 朝野互槓 口角。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政委員會日前確認財劃法議事錄，朝野爆發口角。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院日前三讀修正《財政收支劃分法》，行政院發言人李慧芝表示將致明年度總預算恐需要重新編列；立院財委會召委陳玉珍下週一（30日）邀請行政院秘書長龔明鑫、行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長蔣翠雲進行「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」專題報告。不過，根據行政院送至立院書面報告顯示，預算案已送請立院審議，希望盡速審議通過並執行，藍委認為，這樣不就是打臉過去言論？要求行政院說明清楚。

財委會下周一進行的「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」專題報告。根據行政院副秘書長李國興、主計長陳淑姿送至立院書面報告指出，預算案已送請立院審議，希望盡速審議通過並執行。

陳玉珍指出，她會排這樣的專題報告，是因為行政院說要重編，她想知道行政院重編的理由是什麼？構想是什麼？說要重編，是要如何重編？行政院是不是有什麼備案，也要讓地方政府有個依據。但行政院現在回覆，「預算案已送請立院審議，希望盡速審議通過並執行」，是不是就是在打臉過去說的話？

藍委牛煦庭也認為，政院30日必須說清楚，為何之前說要重編預算，現在送立院的書面報告又改口。藍委許宇甄強調，114年度總預算已快完成初審，為謀求地方經濟的平衡發展，行政院應向國人說明如何妥適應對《財劃法》修法；過去侵犯地方自治權限部分，應利用此次機會重新檢視調整，使地方擁有更多的自主權，以保障憲法地方自治精神的設計。

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