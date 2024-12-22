出遊想坐商務艙？全球「10大值得升等航空」出爐　CP值最高是這家

▲Dailybase評比顯示，新航是最值得升等的航空公司。此為示意圖，非新航商務艙。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

GoogleTrends數據顯示，今年搜索「如何升等航班」和「航班升等」的網友分別激增了207%和146%，達到20年來新高。為回應這一趨勢，生活雜誌Dailybase根據座位舒適度、餐飲品質、娛樂設施等指標，對49家提供商務艙服務的國際航空公司進行分析，最後評選新加坡航空、西班牙國家航空，以及美國的達美航空是最值得升等的航空公司。

Dailybase的這項評比分別比較了各家航空公司經濟艙與商務艙的座位空間、機上Wi-Fi的可用性、餐點評價，以及乘客整體體驗上的差異，並根據這些因素給予加權評分。結果顯示，新航的商務艙不僅提供可完全平躺的座椅，座位空間還比經濟艙寬9.5英寸，更在Tripadvisor的用戶評價中獲得4顆星（滿分5星），被認為新航是升等的最佳選擇。

位居第二的西班牙國家航空在100%的滿分中獲得82.59%。報導稱，這家航空公司的商務艙平均比經濟艙多出40吋的腿部空間，是所有航空公司中最大的一個，而排名第三的達美航空則以81.64%的得分，成為北美唯一進入前十的航空公司。這3家航空公司都因其卓越的機上娛樂和餐飲服務而廣受好評。

根據最終排名，值得升等的10大航空公司如下：