加薩最後醫院淪陷！以強行撤離醫護病患　數十人一出門就遇空襲身亡

加薩北部的卡邁爾艾德旺醫院(Kamal Adwan Hospital)是當地最後一家仍在正常運作的醫院。12月27日,以色列軍方強行撤離這家醫院,導致醫護人員與病患被迫轉移至戶外,情勢危急。事後,據報有數十人在醫院周圍的空襲中喪生。

據BBC報導,護理部主任薩巴(Eid Sabbah)指出,事發當天早上7時,醫院行政部門突然接獲以軍通知,要求院方在15分鐘內將患者與醫護人員疏散到院子裡,隨後軍隊進入醫院,將剩餘病患帶走。醫護人員表示,轉移患者面臨極大風險,特別是那些依賴呼吸機的重症患者。

以軍聲稱,這家醫院是「哈瑪斯恐怖分子的據點」,軍隊只是在「協助平民與病人安全撤離」,但軍方並未透露這些病人的去向。據了解,部分患者後來被送到附近的印尼醫院(Indonesian Hospital),但該院本周早前也曾遭軍方疏散,沒有發電機和水等基礎運作條件,醫療功能全面癱瘓。

