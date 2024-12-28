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加薩最後醫院淪陷！以強行撤離醫護病患　數十人一出門就遇空襲身亡

▲▼卡邁爾艾德旺醫院的病患與醫護人員被以色列軍方強行撤離。（圖／翻攝自X）

▲卡邁爾艾德旺醫院的病患與醫護人員被以色列軍方強行撤離。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

加薩北部的卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）是當地最後一家仍在正常運作的醫院。12月27日，以色列軍方強行撤離這家醫院，導致醫護人員與病患被迫轉移至戶外，情勢危急。事後，據報有數十人在醫院周圍的空襲中喪生。

據BBC報導，護理部主任薩巴（Eid Sabbah）指出，事發當天早上7時，醫院行政部門突然接獲以軍通知，要求院方在15分鐘內將患者與醫護人員疏散到院子裡，隨後軍隊進入醫院，將剩餘病患帶走。醫護人員表示，轉移患者面臨極大風險，特別是那些依賴呼吸機的重症患者。

以軍聲稱，這家醫院是「哈瑪斯恐怖分子的據點」，軍隊只是在「協助平民與病人安全撤離」，但軍方並未透露這些病人的去向。據了解，部分患者後來被送到附近的印尼醫院（Indonesian Hospital），但該院本周早前也曾遭軍方疏散，沒有發電機和水等基礎運作條件，醫療功能全面癱瘓。

▼醫院醫護人員與病患在被以軍用槍指著的情況下疏散到醫院的院子裡。

巴勒斯坦衛生部次長尤塞夫（Yousef Abu Al-Rish）告訴BBC，印尼醫院已無法正常運作，僅能充當避難所。世界衛生組織（WHO）指出，這次襲擊使加薩北部最後一個主要醫療設施無法使用，關鍵部門在突襲中被嚴重摧毀。

此外，卡邁爾艾德旺醫院院長薩菲亞（Hussam Abu Safiya）透露，以軍在醫院附近發動空襲，導致約50人死亡，其中包括5名醫護人員。其中一名兒科醫生與其家人因轟炸喪命，另有維修技術員在趕往救援的途中遇襲身亡。與此同時，還有2名護理人員在醫院500公尺外被炸死，遺體無人敢靠近處理。

對此，以軍表示軍方「不清楚相關攻擊」，並表示正在調查與醫護人員死亡相關的通報。自10月以來，加薩北部地區因以軍封鎖和攻勢陷入全面危機。聯合國指出，當地有約1萬至1.5萬人仍被圍困，物資運送受到以色列的嚴格限制和蓄意阻撓，當地醫療系統幾乎崩潰，居民面臨前所未有的生存困境。

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