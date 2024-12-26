　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中美電子戰交鋒？　央視曝山東艦在台灣東部遭電磁干擾

▲▼山東艦航母編隊在台灣東部海域巡航期間，曾遭到嚴重的電磁干擾，除了以055型導彈驅逐艦探測因應外，還放飛殲-15艦載機掛彈起飛。（圖／翻攝自央視）

▲中國官媒曝光山東艦航母編隊在台灣東部海域巡航畫面。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

作為中國首艘自製航母，山東艦今年以來頻繁出海進行各項演訓，官媒近期公開，該航母編隊在台灣東部海域巡航期間，曾遭到嚴重的電磁干擾，當時除了以055型導彈驅逐艦探測因應外，還放飛殲-15艦載機掛彈起飛。雖然報導並未指名道姓，但多數陸媒認為進行干擾的就是美軍電子戰機。

《央視》近日在「國防軍事」欄目中指出，海軍山東艦編隊在台灣東部海域遭到電磁干擾，055型導彈驅逐艦「延安號」為編隊哨艦，第一時間開啟電子作戰模式，發現多方向不明目標，立即讓全艦雷達加高壓探測。隨後配合殲-15戰機偵察敵情，最終成功化解這次敵方的挑釁。

接受採訪的官兵表示，作為本次應對敵情的主力延安艦，衝在航母編隊的最前頭，無論是防空、反導、反潛、電子戰，看得見和看不見的戰鬥，延安艦都在第一線。報導畫面更曝光當時放飛的殲-15戰機掛載白色實彈的空空導彈。

▲▼山東艦航母編隊在台灣東部海域巡航期間，曾遭到嚴重的電磁干擾，除了以055型導彈驅逐艦探測因應外，還放飛殲-15艦載機掛彈起飛。（圖／翻攝自央視）

據公開資訊顯示，日本防衛省在今年11月4日確認，中國海軍有山東號航空母艦（舷號17）、055型飛彈驅逐艦（舷號106），以及052D型飛彈驅逐艦（舷號165）共三艘艦艇，在台灣東南方的太平洋海域航行，並進行戰機起降訓練。其中舷號106的055艦正是2022年2月22日入列的延安艦。

事實上這並非山東艦編隊第一次遭到電磁干擾，檢視2023年公開報導中，分別在4月和8月發生兩次類似事件。4月份的當航母編隊在遠海訓練時，同樣是延安艦發現有大量空中目標逼近，而8月份山東艦在執行遠洋航行任務時，突然遭遇26架美軍無人機抵近偵察，雙方發生了一次罕見的電子戰交鋒。

▲▼山東艦航母編隊在台灣東部海域巡航期間，曾遭到嚴重的電磁干擾，除了以055型導彈驅逐艦探測因應外，還放飛殲-15艦載機掛彈起飛。（圖／翻攝自央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／哈薩克墜機38死　調查竟是「俄軍發射飛彈」造成
快訊／黃國昌痛斥檢察官無證據　警「第三次舉牌」已可強制驅離
入冬首波「強烈冷氣團」明殺到！　跌破10℃時間曝
快訊／黃國昌看柯文哲含淚嘆「關4月反應變慢」
快訊／柯文哲否認收1500萬元　曾告誡部屬：不坐牢為原則
快訊／認罪求交保！彭振聲押4月：該認的都認了　大帳房李文宗不
館長北檢外問賴清德「錢在哪」　警察秒舉牌：請勿在此發表演說
快訊／小草嗆殺賴清德　總統府：維安交相關單位了解

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中美電子戰交鋒？　央視曝山東艦在台灣東部遭電磁干擾

瞬間烤焦3公里內無人機蜂群　陸首曝微波武器颶風3000

擬採購美國泰風系統　菲律賓駁中國批評要求停止武嚇

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

【是尿布吧XD】繼父買超大衛生棉 女兒笑歪

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

4警犬 卸警用胸背帶 #退休 新家700坪草皮上盡情奔跑

楊祐寧「一年沒工作」專心當家庭主夫！　心疼老婆「掉一塊肉」:生孩子付出很多

中美電子戰交鋒？　央視曝山東艦在台灣東部遭電磁干擾

瞬間烤焦3公里內無人機蜂群　陸首曝微波武器颶風3000

擬採購美國泰風系統　菲律賓駁中國批評要求停止武嚇

「台灣首間充電供應商」公布年度計劃！充電樁翻倍、將掛牌上市

快訊／哈薩克墜機38死　調查竟是「俄軍發射飛彈」造成

快訊／黃國昌痛斥檢察官無證據　警「第三次舉牌」已可強制驅離

日超商「吉伊卡哇和菓子」話題登場！15種表情、奶茶風味餡可愛又可口

優格姐姐結婚8年認「曾簽好離婚協議」　老公1句話震撼她

EVOASIS宣布啟動IPO 　董座陶百群：2025充電樁數量翻倍、2026台灣掛牌

DJ卡利砸逾600萬買聖誕禮物　勞力士滿天星、「錶王」寵全家

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

《香巴拉》尼泊爾女星廷妮拉姆一妻多夫　夢想當空服員意外變影后

快訊／黃國昌看柯文哲含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

軍武熱門新聞

微波武器3公里內烤焦無人機蜂群

山東艦在台灣東部遭電磁干擾

美軍核潛艦「德州號」6個月大修測試完成

815型偵察艦「玉衡星號」進入東海

擬採購美國泰風系統　菲律賓駁中國批評要求停止武嚇

國軍寄發「動員召集預告書」

遇教召就買機票？國防部開大絕了

中科院模擬系統已開發逾240套

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

俄嗆造50枚「100兆噸」沙皇炸彈抗美

「涼山部隊」「維安特勤」軍改大戰交鋒

30天免維修、修正　美軍無人艦隊快成型

中國最神秘特種部隊「龍焱」揭密

運-20B最大航程輕鬆破8000公里

更多熱門

相關新聞

美艦險擊落第2架自家戰機　僅距30公尺

美艦險擊落第2架自家戰機　僅距30公尺

美軍一架F/A-18超級大黃蜂戰機在紅海上空遭自家艦艇誤擊，機上2名飛行員彈射逃生。但根據最新曝光的內幕，當時空中其實還有另一架F/A-18超級大黃蜂戰機，距離僅100英尺（約30公尺），險遭擊落。

微波武器3公里內烤焦無人機蜂群

微波武器3公里內烤焦無人機蜂群

從烏俄衝突學經驗 保利科技曝政府訂購百萬架「自殺式無人機」

從烏俄衝突學經驗 保利科技曝政府訂購百萬架「自殺式無人機」

815型偵察艦「玉衡星號」進入東海

815型偵察艦「玉衡星號」進入東海

美軍核潛艦「德州號」6個月大修測試完成

美軍核潛艦「德州號」6個月大修測試完成

關鍵字：

山東艦航母延安艦延安號055艦電磁干擾大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

直擊／家寧分手Andy2個月認：我戀愛了　對象曝光！

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

看完起訴書　館長喊：很驕傲，我沒挺錯人

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

即／柯文哲168頁起訴書全文來了

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面