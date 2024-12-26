中美電子戰交鋒？　央視曝山東艦在台灣東部遭電磁干擾

▲中國官媒曝光山東艦航母編隊在台灣東部海域巡航畫面。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

作為中國首艘自製航母，山東艦今年以來頻繁出海進行各項演訓，官媒近期公開，該航母編隊在台灣東部海域巡航期間，曾遭到嚴重的電磁干擾，當時除了以055型導彈驅逐艦探測因應外，還放飛殲-15艦載機掛彈起飛。雖然報導並未指名道姓，但多數陸媒認為進行干擾的就是美軍電子戰機。

《央視》近日在「國防軍事」欄目中指出，海軍山東艦編隊在台灣東部海域遭到電磁干擾，055型導彈驅逐艦「延安號」為編隊哨艦，第一時間開啟電子作戰模式，發現多方向不明目標，立即讓全艦雷達加高壓探測。隨後配合殲-15戰機偵察敵情，最終成功化解這次敵方的挑釁。

接受採訪的官兵表示，作為本次應對敵情的主力延安艦，衝在航母編隊的最前頭，無論是防空、反導、反潛、電子戰，看得見和看不見的戰鬥，延安艦都在第一線。報導畫面更曝光當時放飛的殲-15戰機掛載白色實彈的空空導彈。

據公開資訊顯示，日本防衛省在今年11月4日確認，中國海軍有山東號航空母艦（舷號17）、055型飛彈驅逐艦（舷號106），以及052D型飛彈驅逐艦（舷號165）共三艘艦艇，在台灣東南方的太平洋海域航行，並進行戰機起降訓練。其中舷號106的055艦正是2022年2月22日入列的延安艦。

事實上這並非山東艦編隊第一次遭到電磁干擾，檢視2023年公開報導中，分別在4月和8月發生兩次類似事件。4月份的當航母編隊在遠海訓練時，同樣是延安艦發現有大量空中目標逼近，而8月份山東艦在執行遠洋航行任務時，突然遭遇26架美軍無人機抵近偵察，雙方發生了一次罕見的電子戰交鋒。