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以色列襲青年運動釀3死！　「WHO秘書長」訪葉門險遭波及

▲▼青年運動,胡塞武裝。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉門叛軍青年運動。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

以色列今天空襲葉門首都沙那的國際機場等葉門境內目標，造成3死。空襲當下，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞就在機場，他說自己平安，但他們的飛機有1名機組人員受傷。

法新社報導，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）與以色列之間的戰鬥升溫，昨天青年運動又朝以色列發射1枚飛彈並出動2架無人機後，以軍今天空襲青年運動掌控區域的機場、軍事設施及發電廠。

青年運動獲伊朗支持，是伊朗反以色列聯盟「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的成員。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告，以色列的空襲會「持續到任務完成為止」。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則表示，以色列將「追捕青年運動所有領袖…沒人能躲開我們」。

空襲當下，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）正在飽受戰火蹂躪的葉門評估該國人道局勢，同時尋求讓被拘禁的聯合國（UN）工作人員獲釋。

譚德塞說，「機場遭到空中轟炸」時，他與團隊成員正要登機。他稱航空交通管制塔及候機室遭破壞，跟他們相距僅幾公尺遠，機場跑道也受損；他與聯合國及世衛的同事都平安。

一名目擊者告訴法新社，在青年運動掌控的首都沙那，機場被攻擊「超過6次」，鄰近的戴拉米（Al-Dailami）空軍基地亦淪為襲擊目標。

另據一名目擊者與青年運動的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）指出，荷台達市（Hodeida）一座發電廠也遭遇一系列空襲。

青年運動發聲明表示，機場遇襲共造成2死11傷，拉斯伊薩港（Ras Issa）另有1死3失蹤。發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）稱這波空襲是「猶太復國主義者針對全葉門人民的罪行」。

 
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