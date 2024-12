以色列襲青年運動釀3死！　「WHO秘書長」訪葉門險遭波及

▲葉門叛軍青年運動。(示意圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

以色列今天空襲葉門首都沙那的國際機場等葉門境內目標,造成3死。空襲當下,世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞就在機場,他說自己平安,但他們的飛機有1名機組人員受傷。

法新社報導,葉門叛軍「青年運動」(Houthi)與以色列之間的戰鬥升溫,昨天青年運動又朝以色列發射1枚飛彈並出動2架無人機後,以軍今天空襲青年運動掌控區域的機場、軍事設施及發電廠。

青年運動獲伊朗支持,是伊朗反以色列聯盟「抵抗軸心」(Axis of Resistance)的成員。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)警告,以色列的空襲會「持續到任務完成為止」。以色列國防部長卡茲(Israel Katz)則表示,以色列將「追捕青年運動所有領袖…沒人能躲開我們」。

空襲當下,世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)正在飽受戰火蹂躪的葉門評估該國人道局勢,同時尋求讓被拘禁的聯合國(UN)工作人員獲釋。

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.



As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf