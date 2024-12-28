俄漠視盟軍人命！北韓士兵成炮灰　澤倫斯基：未充分保護就趕上戰場

▲澤倫斯基指控俄羅斯漠視北韓盟軍的生命，只給予最低限度的保護就將他們趕上戰場。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基27日指控，部署在俄羅斯庫斯克地區（Kursk）的北韓部隊在戰場上遭受重大損失。這些士兵僅獲得俄軍「最低限度的保護」，就被扔上戰場執行極端任務，不願送死的人還慘遭處決，成為俄羅斯軍事行動中的犧牲品。

據路透社報導，澤倫斯基在夜間演說中表示，俄羅斯軍方對北韓士兵的安危毫不在意，多次在缺乏保護措施的情況下，將北韓士兵派上戰場，而北韓管理層也無意確保這些士兵的生存。為了避免被俘虜，不少北韓士兵採取極端手段，有時甚至慘遭自己部隊處決。

自烏克蘭8月對俄發動攻勢以來，庫斯克地區已有逾3000名北韓士兵被殺或受傷。澤倫斯基透露，烏克蘭曾俘虜幾名北韓士兵，但由於這些士兵的傷勢過重，烏克蘭未能挽救其生命。澤倫斯基並未透露北韓有多少士兵被俘後死亡，但他強調北韓部隊的損失「非常慘重」，反映出俄方對盟軍人命的漠視。

根據烏克蘭及西方情報報告，目前北韓約有1.2萬名士兵被部署在與烏克蘭接壤的庫斯克地區。當地目前已部分被烏克蘭軍隊控制。

澤倫斯基呼籲國際社會關注相關問題，並採取行動阻止北韓捲入這場歐洲戰爭。他強調，北韓士兵不應為俄羅斯的軍事侵略付出生命代價，並敦促國際社會對此發聲，制止這場不義的犧牲行動。