超商跨年咖啡買1送1！全家連續10天多組優惠　萊爾富限3天下殺5折

▲萊爾富跨年推出咖啡、指定飲品「買1送1」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎戰跨年人潮，超商紛紛提高備貨量及人力，7-11及OK便利商店公布跨年優惠後，「全家」也公布將動員8倍人力，優惠即起連續10天，包括門市咖啡飲品第2杯10元、APP多組超殺價6折起，還有發熱衣買1送1等。萊爾富也推出咖啡買1送1、保暖商品限時低價、熱食組合優惠等。

▲全家跨年多項商品優惠，也提高備貨量和人力。（圖／業者提供）



★全家跨年備戰

因應全台超過20場跨年晚會，全家在相關商圈店鋪全力備戰，台北101、市政府、大巨蛋等一級戰區，預估將有超過20萬人潮湧入信義區及東區周邊，全家重點門市將提高備貨量、動員人力，其中全家建鑫店今年動員超過8倍人力，增設至9台收銀機；而位於四四南村的全家景聯店、國父紀念館附近的店鋪，皆設置店外販售攤位。

適逢大巨蛋舉辦張惠妹跨年演唱會，全家大巨蛋店也備足飲用水、喉糖、熟食區外帶餐盒、暖暖包、酒類等商品，並發揮創意結合歌詞與商品，呈現宣傳標語，帶動討論話題，跟消費者嗨爆跨年夜。

▲全家跨年期間多款熱食優惠，還有話題度超高的桶裝炸雞。（圖／業者提供）

●全家熱食、保暖商品優惠

針對跨年夜熱食及保暖需求，商圈店舖重點陳列溫暖型商品，如暖暖包、飲用水、溫罐飲品、雨具等；熟食區提供SOHOT炎選、熱狗、夯番薯、馬尚煮，皆享有不同優惠。

即日起至1月21日，「SOHOT炎選」現烤點心、炸烤物「任兩件8折」，另有派對必備SOHOT炎選「炸雞桶8支任選320元」，還可在附近全家群組+1預訂。

▲全家隱藏熱銷美食，聯名韓國「bb.q CHICKEN」推出2款全新美食。（圖／業者提供）

不只是炸雞，全家「SOHOT炎選」還有隱藏熱銷美食，聯名韓國bb.q CHICKEN 推出2款新品「韓式火焰辣烤雞腿」、「燻香雞腿排」，讓消費者隨時隨地享受韓式風味，同樣可在附近全家群組+1預訂。

而跨年夜溫降必備的暖暖包，即日起至1月1日享「加10元多1件」，FMC指定發熱衣也有「買1送1」優惠。

▲全家跨年咖啡組合優惠，最低6折起。（圖／業者提供）



●全家咖啡、霜淇淋跨年優惠

全家跨年優惠連續10天，分別在門市、線上APP推出好康。首波12月27日至1月1日，在全家APP「隨買跨店取」推出「Let’s Café 2025元組合」，品項有：特濃美式58杯、特濃拿鐵49杯、大單品美式32杯、大單品拿鐵29杯、卡布奇諾54杯，等於最低6折起，滿足不同咖啡控的需求。

APP私品茶「搖搖茶吧」則推出55元系列17杯、65元系列15杯，皆享「588元優惠」。Fami!ce霜淇淋推出「18支特價588元」、「2支特價59元」，趁新的一年把愛喝愛吃的買起來，狂省一波。

▲全家人氣霜淇淋也推出多支優惠。（圖／業者提供）



全家門市店舖也推出會員限定優惠，12月31日-1月5日有Let’s Café大經典美式、大經典拿鐵「第2杯10元」；搖搖茶吧的厚濃靜岡抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶，同樣「第2杯10元」，線下購買不可寄杯。

▲萊爾富跨年推出咖啡買1送1、暖暖包19元、熱食優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富跨年備戰

萊爾富迎接跨年商機全面備戰，今年也維持往例，為便利跨年民眾能順暢購物，在台北市政府周邊的「北市信彩店」、「信義市府站」兩家門市，將於12月31日上午10點拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，節省購物及排隊結帳時間。

▲台北市政府周邊的「北市信彩店」、「信義市府站」兩家門市，將於12月31日上午拆除大門。（圖／業者提供）

同時也準備了跨年狂歡必喝的提神咖啡、飲品、便攜式熱食，如：關東煮、包子、熱狗、茶葉蛋，還有多項禦寒、防雨的限時優惠商品，像是暖暖包、拖鞋、雨具等，提供萬全準備。

▲萊爾富跨年咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●萊爾富跨年咖啡「買1送1」

萊爾富在12月31日至2025年1月2日期間，限時3天推「跨年一起FUN」優惠活動，最低折扣下殺5折起。包括「Hi café 大杯特濃美式」與「大杯特濃拿鐵」，祭出同品項買1送1。

還有「特大杯指定品項」則享「任選買1送1」，不同價者以「兩件5折」計算，包括：冰熱美式、冰熱拿鐵、冰氣泡美式系列（檸檬/黃金柚香口味）、冰風味氣泡系列（冬瓜/洛神花口味）、古早味冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶）、冰茶系列、冰泰式奶茶、冰黑糖珍珠奶茶。

另有多項指定飲品、鮮食、便當、泡麵、啤酒，均享有優惠。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

●萊爾富熱食銅板價

新的一年，萊爾富祭出省荷包銅板價商品，即日起至2025年1月7日，門市現售茶葉蛋單顆特價9元（原價13元）、「熱狗+指定飲料」合購價49元，最多可省21元，像是原價35元的經典原味熱狗、爆漿起司熱狗，搭配售價35元的樂法蘋果蘇打，原價70元，合購價可省下21元。

同一期間，多款指定包子「兩件60元」，最高可省16元。包括原價25元的奇美系列雞蛋牛奶捲/雙色巧克力捲、原價28元的原鄉人香濃芋泥捲、原價30元的原鄉人系列經典鮮肉湯包/香蔥鮮肉包/香菇脆筍鮮肉包、奇美正港叉燒包，還有原價32元的奇美系列鹿港鮮肉包、香辣鮮肉包、起司火腿肉包，以及原價38元的胡椒餅肉包、香辣筍肉包。

▲萊爾富多項熱食組合銅板價。（圖／業者提供）

●保暖商品優惠

因應冬季低溫，萊爾富即日起至2025年3月4日推出多項暖暖包「特價19元」，包括：RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包（原單件售價25元）、Hi-Life(櫻花版1入)小樂寶手握式暖暖包（原單件售價25元）、小樂寶14小時貼式暖暖包（原單件售價20元）、Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（原單件售價20元）。

萊爾富也提供多入組的Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（10片入，原價200元）特惠只要119元，等於現省81元。另一款小樂寶14小時貼式暖暖包（10片入，原價200元）也享特惠139元，現省61元。