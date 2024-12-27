　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商跨年咖啡買1送1！全家連續10天多組優惠　萊爾富限3天下殺5折

▲▼萊爾富跨年優惠。超商跨年優惠（圖／業者提供）

▲萊爾富跨年推出咖啡、指定飲品「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰跨年人潮，超商紛紛提高備貨量及人力，7-11及OK便利商店公布跨年優惠後，「全家」也公布將動員8倍人力，優惠即起連續10天，包括門市咖啡飲品第2杯10元、APP多組超殺價6折起，還有發熱衣買1送1等。萊爾富也推出咖啡買1送1、保暖商品限時低價、熱食組合優惠等。

▲▼全家跨年優惠。（圖／業者提供）

▲全家跨年多項商品優惠，也提高備貨量和人力。（圖／業者提供）

★全家跨年備戰

因應全台超過20場跨年晚會，全家在相關商圈店鋪全力備戰，台北101、市政府、大巨蛋等一級戰區，預估將有超過20萬人潮湧入信義區及東區周邊，全家重點門市將提高備貨量、動員人力，其中全家建鑫店今年動員超過8倍人力，增設至9台收銀機；而位於四四南村的全家景聯店、國父紀念館附近的店鋪，皆設置店外販售攤位。

適逢大巨蛋舉辦張惠妹跨年演唱會，全家大巨蛋店也備足飲用水、喉糖、熟食區外帶餐盒、暖暖包、酒類等商品，並發揮創意結合歌詞與商品，呈現宣傳標語，帶動討論話題，跟消費者嗨爆跨年夜。

▲▼全家跨年優惠。（圖／業者提供）

▲全家跨年期間多款熱食優惠，還有話題度超高的桶裝炸雞。（圖／業者提供）

●全家熱食、保暖商品優惠

針對跨年夜熱食及保暖需求，商圈店舖重點陳列溫暖型商品，如暖暖包、飲用水、溫罐飲品、雨具等；熟食區提供SOHOT炎選、熱狗、夯番薯、馬尚煮，皆享有不同優惠。

即日起至1月21日，「SOHOT炎選」現烤點心、炸烤物「任兩件8折」，另有派對必備SOHOT炎選「炸雞桶8支任選320元」，還可在附近全家群組+1預訂。

▲▼全家跨年優惠。（圖／業者提供）

▲全家隱藏熱銷美食，聯名韓國「bb.q CHICKEN」推出2款全新美食。（圖／業者提供）

不只是炸雞，全家「SOHOT炎選」還有隱藏熱銷美食，聯名韓國bb.q CHICKEN 推出2款新品「韓式火焰辣烤雞腿」、「燻香雞腿排」，讓消費者隨時隨地享受韓式風味，同樣可在附近全家群組+1預訂。

而跨年夜溫降必備的暖暖包，即日起至1月1日享「加10元多1件」，FMC指定發熱衣也有「買1送1」優惠。

▲▼全家跨年優惠。（圖／業者提供）

▲全家跨年咖啡組合優惠，最低6折起。（圖／業者提供）
 
●全家咖啡、霜淇淋跨年優惠

全家跨年優惠連續10天，分別在門市、線上APP推出好康。首波12月27日至1月1日，在全家APP「隨買跨店取」推出「Let’s Café 2025元組合」，品項有：特濃美式58杯、特濃拿鐵49杯、大單品美式32杯、大單品拿鐵29杯、卡布奇諾54杯，等於最低6折起，滿足不同咖啡控的需求。

APP私品茶「搖搖茶吧」則推出55元系列17杯、65元系列15杯，皆享「588元優惠」。Fami!ce霜淇淋推出「18支特價588元」、「2支特價59元」，趁新的一年把愛喝愛吃的買起來，狂省一波。

▲▼全家跨年優惠。（圖／業者提供）

▲全家人氣霜淇淋也推出多支優惠。（圖／業者提供）

全家門市店舖也推出會員限定優惠，12月31日-1月5日有Let’s Café大經典美式、大經典拿鐵「第2杯10元」；搖搖茶吧的厚濃靜岡抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶，同樣「第2杯10元」，線下購買不可寄杯。

▲▼萊爾富跨年優惠。超商跨年優惠（圖／業者提供）

▲萊爾富跨年推出咖啡買1送1、暖暖包19元、熱食優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富跨年備戰

萊爾富迎接跨年商機全面備戰，今年也維持往例，為便利跨年民眾能順暢購物，在台北市政府周邊的「北市信彩店」、「信義市府站」兩家門市，將於12月31日上午10點拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，節省購物及排隊結帳時間。

▲▼萊爾富跨年優惠。超商跨年優惠（圖／業者提供）

▲台北市政府周邊的「北市信彩店」、「信義市府站」兩家門市，將於12月31日上午拆除大門。（圖／業者提供）

同時也準備了跨年狂歡必喝的提神咖啡、飲品、便攜式熱食，如：關東煮、包子、熱狗、茶葉蛋，還有多項禦寒、防雨的限時優惠商品，像是暖暖包、拖鞋、雨具等，提供萬全準備。

▲▼萊爾富跨年優惠。超商跨年優惠（圖／業者提供）

▲萊爾富跨年咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●萊爾富跨年咖啡「買1送1」

萊爾富在12月31日至2025年1月2日期間，限時3天推「跨年一起FUN」優惠活動，最低折扣下殺5折起。包括「Hi café 大杯特濃美式」與「大杯特濃拿鐵」，祭出同品項買1送1。

還有「特大杯指定品項」則享「任選買1送1」，不同價者以「兩件5折」計算，包括：冰熱美式、冰熱拿鐵、冰氣泡美式系列（檸檬/黃金柚香口味）、冰風味氣泡系列（冬瓜/洛神花口味）、古早味冰冬瓜系列（牛奶/燕麥奶）、冰茶系列、冰泰式奶茶、冰黑糖珍珠奶茶。

另有多項指定飲品、鮮食、便當、泡麵、啤酒，均享有優惠。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

●萊爾富熱食銅板價

新的一年，萊爾富祭出省荷包銅板價商品，即日起至2025年1月7日，門市現售茶葉蛋單顆特價9元（原價13元）、「熱狗+指定飲料」合購價49元，最多可省21元，像是原價35元的經典原味熱狗、爆漿起司熱狗，搭配售價35元的樂法蘋果蘇打，原價70元，合購價可省下21元。

同一期間，多款指定包子「兩件60元」，最高可省16元。包括原價25元的奇美系列雞蛋牛奶捲/雙色巧克力捲、原價28元的原鄉人香濃芋泥捲、原價30元的原鄉人系列經典鮮肉湯包/香蔥鮮肉包/香菇脆筍鮮肉包、奇美正港叉燒包，還有原價32元的奇美系列鹿港鮮肉包、香辣鮮肉包、起司火腿肉包，以及原價38元的胡椒餅肉包、香辣筍肉包。

▲▼萊爾富跨年優惠。超商跨年優惠（圖／業者提供）

▲萊爾富多項熱食組合銅板價。（圖／業者提供）

●保暖商品優惠

因應冬季低溫，萊爾富即日起至2025年3月4日推出多項暖暖包「特價19元」，包括：RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包（原單件售價25元）、Hi-Life(櫻花版1入)小樂寶手握式暖暖包（原單件售價25元）、小樂寶14小時貼式暖暖包（原單件售價20元）、Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（原單件售價20元）。

萊爾富也提供多入組的Hi-Life小樂寶手握式暖暖包（10片入，原價200元）特惠只要119元，等於現省81元。另一款小樂寶14小時貼式暖暖包（10片入，原價200元）也享特惠139元，現省61元。

你可能想看

7-11跨年咖啡「買7送7」！多項通宵美食買1送1　全台戰區備貨5倍

超市和牛買1送1！伴手禮排行曝光　愛馬仕等級「糖蜜草莓」開賣

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
五井監獄淪炮房！女警和囚犯「牢中激戰」
「65歲以上免繳健保費」今闖關　石崇良憂心：恐成另一種負擔
陳菊流感又腦血管阻塞！　醫曝2症狀關聯
快訊／郭富城唱到一半當場濺血！
快訊／哈薩克空難38死　航空公司：飛機遭物理、技術外部干擾後
吳宗憲怒轟曾國城「電視還容下你這胖子主持」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商跨年咖啡買1送1！全家連續10天多組優惠　萊爾富限3天下殺5折

超市和牛買1送1！伴手禮排行曝光　愛馬仕等級「糖蜜草莓」開賣

【廣編】「一膳」台中最好吃的鰻魚飯　廣三SOGO13樓1／3隆重開幕

【廣編】晶英國際行館ｘ老協珍春日聯名之旅　首創奢華住宿與生活美學頂級聯名

《黑白大廚》崔鉉碩主廚要來台灣了！入場辦法出爐

好市多明年「免收輪胎安裝費」！好多金限期折抵　展店規劃曝光

【廣編】福容起家厝轉型！耗資上億打造全新徠旅中壢店　試營運每人1012元起

世界冠軍訓犬師秘訣大公開　邊牧「布布家」打造人寵健康宅

【廣編】遠東百貨年菜應援　中外大廚決戰團圓飯

還在煩惱年菜如何準備？過年必吃美味年菜就靠「祕密武器」搞定

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

曾子益親密戲多「老婆吃醋」　甜曝安撫方法：親她100次

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

超商跨年咖啡買1送1！全家連續10天多組優惠　萊爾富限3天下殺5折

超市和牛買1送1！伴手禮排行曝光　愛馬仕等級「糖蜜草莓」開賣

【廣編】「一膳」台中最好吃的鰻魚飯　廣三SOGO13樓1／3隆重開幕

【廣編】晶英國際行館ｘ老協珍春日聯名之旅　首創奢華住宿與生活美學頂級聯名

《黑白大廚》崔鉉碩主廚要來台灣了！入場辦法出爐

好市多明年「免收輪胎安裝費」！好多金限期折抵　展店規劃曝光

【廣編】福容起家厝轉型！耗資上億打造全新徠旅中壢店　試營運每人1012元起

世界冠軍訓犬師秘訣大公開　邊牧「布布家」打造人寵健康宅

【廣編】遠東百貨年菜應援　中外大廚決戰團圓飯

還在煩惱年菜如何準備？過年必吃美味年菜就靠「祕密武器」搞定

《全面引爆》成日本年度最賣座　聯動《法醫女王》、《MIU404》引話題

張志豪擔任球芽頒獎嘉賓　勉勵小選手品格第一、學自律

超商跨年咖啡買1送1！全家連續10天多組優惠　萊爾富限3天下殺5折

YTR小吳新片自嘲「從小就喝奶精」！　昔陷手搖飲風波遭炎上

建中生吃麥當勞被網暴！學長嗆「醫學系封殺」他們刪文鎖帳號

「長者免繳保費」違背健保精神　石崇良憂心：恐成另一種負擔

59歲郭富城揭不老秘訣：每天運動1小時、把自律當作習慣　

YOASOBI香港演唱會爆插曲！　男粉「全程站著應援」遭保安強制抬離

陳菊流感又腦血管阻塞！醫曝2症狀關聯：急症發生是平時的6倍

奴才玩捉迷藏狂換位置　貴賓被嚇一跳氣噗噗：你耍賴！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

消費熱門新聞

7-11跨年咖啡買7送7！全台優惠一次看

全家「7元燒仙草」補貨優惠延長

好市多「好多金」折抵開跑！明年免收輪胎安裝費、年費規劃曝光

專為台灣設計「吉拉JURA雪莉桶系列」9成民眾想喝

用了N年才知道！菜瓜布冷知識大公開

21風味館推1元炸雞、烤雞腿2大優惠

超市和牛買1送1！熊本頂級糖蜜草莓、巨大咖啡罐開賣

過年必吃美味年菜　就靠「祕密武器」搞定

超商咖啡聖誕優惠一次看　姓名有「不可思議」任一字送精品美式

《黑白大廚》崔鉉碩主廚要來台灣了

台中最好吃的鰻魚飯　廣三SOGO13樓1/3隆重開幕

8大速食店聖誕跨年優惠懶人包！

東森自然美推出「2025花漾時光禮盒組」

當舖教父首創「世紀收購大會」

更多熱門

相關新聞

7-11跨年咖啡買7送7！全台優惠一次看

7-11跨年咖啡買7送7！全台優惠一次看

為迎接跨年，7-11在全台跨年活動熱點區域、風景區和轉運站、觀光商場等近千家門市，備貨量較平增5倍，也動員4倍以上人力。同時14大類商品祭出優惠，像是熱食多項折扣、指定泡麵零食最低買1送1、第2件更省等，門市也有咖啡3杯超殺價、飲料買2送2；APP也推出咖啡「買7送7」超狂優惠，陪消費者邁入2025年。

超商咖啡聖誕優惠一次看　姓名有「不可思議」任一字送精品美式

超商咖啡聖誕優惠一次看　姓名有「不可思議」任一字送精品美式

耶誕跨年美食優惠！新北最高Buffet送龍蝦

耶誕跨年美食優惠！新北最高Buffet送龍蝦

限今天！全家美式、奶茶買1送1神券開搶

限今天！全家美式、奶茶買1送1神券開搶

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

關鍵字：

超商跨年優惠全家跨年萊爾富跨年咖啡優惠跨年優惠

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

即／柯文哲押114天　3000萬交保

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

陳菊突腦血管阻塞！醫揭「發作前8信號」常常被忽略

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面