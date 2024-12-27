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7-11跨年咖啡「買7送7」！多項通宵美食買1送1　全台戰區備貨5倍

▲▼7-11超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲7-11超商跨年優惠，推出咖啡3杯100元、買7送7等。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接跨年，7-11在全台跨年活動熱點區域、風景區和轉運站、觀光商場等近千家門市，備貨量較平增5倍，也動員4倍以上人力。同時14大類商品祭出優惠，像是熱食多項折扣、指定泡麵零食最低買1送1、第2件更省等，門市也有咖啡3杯超殺價、飲料買2送2；APP也推出咖啡「買7送7」超狂優惠，陪消費者邁入2025年。

▲▼7-11超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11在跨年設置「OPEN!行動購物車1.0」、「OPEN!行動購物車2.0」。（圖／業者提供）

▲▼7-11超商跨年優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示，今年在台北信義計畫區周邊超過10間門市已提升備貨量，預計將出動7個攤位。同時「OPEN!行動購物車1.0」與「OPEN!行動購物車2.0」以小型門市型態，駐點新北淡水漁人碼頭與台北101大樓旁，提供超過百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等。

因應各地將湧現大量出遊的跨年人潮與車潮，針對國道服務區商場、觀光旅遊景點內門市，同步加強備戰，如7-ELEVEN清水綻、清境、小瑞士、日月潭水社棧門市等，皆已提早跨年前一周提高備貨量3倍以上，將動員2倍人力支援，預期帶動零食、泡麵、熱罐、關東煮、保暖用品等商品銷售倍數成長。

▲▼7-11超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲7-11跨年期間自助熱食優惠。（圖／業者提供）

●自助熱食優惠

考量冷空氣襲來，7-11 熱食自助區自即日起至1月21日，推出滷味、關東煮、麻辣燙全品項「任選4入88折」。其中推薦「星級饗宴-滷味」與米其林餐盤推薦燒鳥專門店「台北鳥喜」合作全新炭香聯名滷汁，以及關東煮自日本引進「日本一正炸魚餅」、「日本一正野燒竹輪」等正宗日式關東煮鍋料。

同步推薦「蒸糯玉米」、「蒸烤雙吃地瓜」將擴大導入限定門市販售；而「哈燒專櫃」祭出全品項「第2件9折」，方便民眾就近補給。在跨年熱區信義區、淡水區更加強設置機台迎接滿滿人潮，推出方便即食的熱狗、大亨堡在1月21日前「任2件88折」，還有新品「日式炭烤風味熱狗」超涮嘴。

▲▼7-11超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲方便即食的熱狗、大亨堡在1月21日前「任2件88折」。（圖／業者提供）

●保暖商品優惠

因應跨年外出聚會保暖，7-ELEVEN即日起至2025年2月4日推出「棉花共和國雙面暖絨衣」單件95折、任2件8折。天冷又以暖暖包銷售翻倍，即日起至1月7日小白兔暖暖包貼式、手握式（單片入/10片袋裝）任選「買4送1」、指定品項暖暖包任選「買1送1」。

棉織系列商品也推出指定商品「單件8折」優惠，還有外出臨時需求度超高的免洗內褲「第2件6折」、抗菌濕巾「任選第2件5折」、指定牙膏與牙刷「買1送1」等。

●通宵派對美食、飲品、冰品優惠

7-ELEVEN「心熱園」熱罐飲品囊括咖啡、茶飲、奶茶類、溫補系飲品，即日起至12月31日指定商品「第2件6折」。

跨年團聚通宵派對，即日起推出多項零食飲品優惠，像是指定量販零食139元系列任選買1送1、指定泡麵第2件6折、指定糖果最低買1送1、第2件6折等。

哈根達斯也推出跨年優惠活動，即日起至12月31日，迷你杯/雪糕/雪酥「任2件79折」，部分指定品更有「出清價第2件2折」。元旦1月1日當天，更祭出獨家現作冰品（思樂冰、雪淋霜、酷聖石霜淇淋、酷聖石冰淇淋等）不限口味通通「買1送1」。

▲▼7-11超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲7-11精品咖啡門市「買2送1」、APP更有「買7送7」可趁便宜買起來。（圖／業者提供）

●通宵提神咖啡優惠

CITY咖啡飲品系列，精品咖啡販售門市於即日起至2025年1月7日，推出CITY PRIMA精品咖啡大杯馥列白、拿鐵「買2送1」。

APP「OPENPOINT行動隨時取」自12月30日至2025年1月2日則推出「CITY 陪你前進2025歡送2024」，指定咖啡最高「買7送7」。為慶祝跨年，每月1日的CITY PRIMA精品咖啡會員日更加碼4天，大杯精品美式、大杯精品拿鐵、馥列白限量「買7送7」。

而7-ELEVEN獨家推出的GODIVA「醇濃熱巧克力」，即日起至2025年1月9日，購買2杯即能以299元或399元，加價換購GODIVA年度VIP好禮，包括限定設計的「法蘭絨毛毯、品牌保溫杯、保溫保冷袋」，兼具實用與時尚。

●元旦起限時5天：14大類商品下殺、咖啡優惠

7-ELEVEN將於1月1日起至1月5日，限時5天推出新年優惠。門市14大品類商品，包括禮盒、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、健美、冰品、冷凍、啤酒、甜點、寵物食品、麵包等「2件79折、4件75折」，使用指定支付工具滿千立折百元、單筆滿千再加贈好禮3選1。

還有迎新年必囤貨的CITY系列飲品，加碼推出指定品項「100元組合優惠」，指定日本進口軟糖、UCC無糖罐裝咖啡等指定品項「買2送2」等。

線上「OPENPOINT行動隨時取」於2025年1月1日起至推出「蛇年甜在心 呷甜甜蛇來運轉」與「CITY 迎蛇年 迎好運」雙重活動，除了指定CITY飲品享組合優惠外，還有CITY飲品搭配指定雪淋霜/酷聖石霜淇淋等組合方案。

【7-11門市限定優惠】2025年1月1日至1月5日：

►「CITY系列3杯100元」：

CITY CAFE特大杯美式3杯100元(原價180元)。
CITY CAFE特大杯拿鐵 2杯100元(原價140元)。
CITY PRIMA中杯精品拿鐵 2杯100元(原價180元)。
CITY TEA經典純奶茶3杯100元(原價150元)。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶3杯100元(原價180元)。

►食飲「買2送2」推薦：

UCC無糖咖啡185g (單罐原價35元)。
葡萄王康普茶雙纖飲530ml (單罐原價35元)。
農心辛辣白菜風味拉麵(單入原價49元)。
御料小館原味嫩雞塊(單入原價45元)。
韓國Sweetory可可球系列(單入精品價39元)。
日本甘樂鮮果實軟糖-葡萄(單包原價69元)。
BonOBon夾餡可可製品(草莓/巧克力) (單個原價15元)。
瑞士蓮極醇系列黑巧克力35g(70%/85%)(單片原價69元)。

▲7-11「OPENPOINT行動隨時取」，精品咖啡「買7送7」優惠加碼延長。（圖／7-11提供）

【OPENPOINT行動隨時取 優惠】：

►「CITY 陪你前進2025歡送2024」12月30日至2025年1月2日：

CITY CAFE特大美式買7送7 ，限量2.5萬組。
CITY CAFE特大拿鐵買7送4，限量2.5萬組。
CITY CAFE大杯卡布奇諾買7送4，限量2.5萬組。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選買7送4，每日限量1萬組。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選買3送2 ，每日限量1萬組。
CITY TEA莎朗嘿柚韓柚風味青茶/香鑽水果茶任選買3送2，每日限量1萬組。  

►「CITY PRIMA 精品會員日買7送7」12月30日至2025年1月2日：

CITY PRIMA大杯精品美式買7送7，限量5萬組。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵買7送7，限量2萬組。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白買7送7，限量3萬組。
CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元 ，限量2萬組。 

▲▼OKmart超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart超商推跨年優惠，特大杯莊園美式與拿鐵「同品項買2送1」。（圖／業者提供）

★OKmart 跨年優惠

迎接2025年，OK便利商店「OKCAFE」自12月31日至1月1日，全台門市推出特大杯莊園美式與拿鐵「同品項買2送1」。同時OKCAFE冬季限定的「中杯經典阿華田」、「大杯阿華田拿鐵」享有單杯7折優惠。OKmall雲端商城同步推出莊園咖啡「買6送3」、「買20送12」優惠，再贈888點會員點數。

▲▼OKmart超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart針對跨年，將設置跨年專屬販售箱、OKmove行動超商。（圖／業者提供）

而針對人潮密集的台北信義商圈、全台熱門商圈周邊門市，進行備貨加倍，相關物流車隊於跨年前3天加派車次，特殊商圈門市會將販售範圍往外延展，將商品往外推，設置跨年專屬販售箱、OKmove行動超商，讓便利商店從固定地點延伸至戶外熱點，滿足更多元的消費需求。

「OKmove行動超商」御田煮物首度登場，採用具有日式風範的形象與湯頭，並於跨年夜獨家推「任選3件送茶葉蛋」。

還有「OKCAFE體驗專區」在跨年夜與消費者同樂，12月31日當天至OKmart景聯門市，體驗試飲OKCAFE秘魯莊園並與OKmove車合照，上傳至官方社群指定貼文，即免費贈送「三峽金牛角/銅鑼燒(二選一)」一個，數量有限，送完為止。

▲▼OKmart超商跨年優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart針對跨年，在指定門市喝咖啡打卡就送金牛角。（圖／業者提供）

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