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超市和牛買1送1！伴手禮排行曝光　愛馬仕等級「糖蜜草莓」開賣

▲▼Mia C’bon年前伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲Mia C’bon年節伴手禮，巨大咖啡罐禮盒推出紅色款。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

因應年節聚餐送禮，頂級超市Mia C’bon和牛「買1送1」，除了持續提供代煎服務，也再度推出現做和牛堡。101店更規劃全台最大精品伴手禮區，集結多款國內外吸睛禮盒，有愛馬仕等級的「熊本糖蜜草莓」、「澳洲塔斯馬尼亞櫻桃禮盒」；還有超喜氣的日本巨大紅樽咖啡罐禮盒、行李箱造型拌麵禮盒。業者也透露「觀光客最愛伴手禮排行榜」，鳳梨酥、台灣奶茶品牌三點一刻、滿漢大餐等都入榜。

▲▼Mia C’bon年前伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲Mia C’bon推出和牛買1送1。（圖／記者林育綾攝）

●現煎和牛

Mia C’bon企圖成為「和牛專賣店」，現煎和牛服務受到消費者喜愛，更趁新春年貨採買潮，推出超市唯一「和牛漢堡」每個只要149元，經過中秋節試營運後再度開賣。選用日本皇室御用和牛知名品牌「森精肉」為主要食材，透過服務人員純熟技術，以煎台炙熱達180度煎飪和牛，搭配漢堡麵包，逛街逛累、肚子餓都適合點來吃。

▲▼Mia C’bon年前伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲和牛漢堡回歸。（圖／記者林育綾攝）

即日起也推出燒肉用、鍋物用的頂級和牛「買1送1」，業者透露此波和牛買1送1將持續到春節，數量有限，售完為止。

▲▼Mia C’bon年前伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲即日起也推出燒肉用、鍋物用的頂級和牛「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

新春新品則有A5等級「森精肉匠和牛14盎司牛排禮盒」，選用和牛美味精華部位Rib eye肋眼與Strip Loin紐約克(背脊部位)，採分切秤重方式販售，消費者可透過Mia C’bon指定和牛自切店（台北101店/台北大葉店/高雄義享天地店）現場直購，非以上指定分店也提供預購3天到貨服務，單筆滿2000元還送日本空運精緻桐木盒，是今年奢華上選禮品選擇。

▲▼Mia C’bon年前伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲新春新品則有A5等級「森精肉匠和牛14盎司牛排禮盒」。（圖／記者林育綾攝）

●科技農產「懶人蔬菜」免洗直接吃

針對圍爐備料最麻煩就是前置洗洗切切步驟，特別體貼忙碌消費者，Mia C’bon引進科技精緻農產先驅「源鮮蔬菜組系列」，能直接吃或料理，可說懶人生鮮蔬菜，省去備料時間。

▲▼Mia C’bon企圖成為和牛專門店，今年成為米其林生鮮夥伴，也引進科技農業先驅「源鮮蔬菜組系列」免洗免切。（圖／業者提供）

▲Mia C’bon今年成為米其林生鮮夥伴，也引進科技農業先驅「源鮮蔬菜組系列」免洗免切。（圖／業者提供）

「源鮮農業生物科技」位在桃園蘆竹的廠區，結合光電技術的水耕蔬菜，免洗就可直接吃或煮鍋料理，提供各式蔬菜：芝麻葉、小松菜、紅酸模、各式萵苣（冰山綠火焰、奶油波士頓、紅捲萵苣）、羽衣甘藍等，全部採取水耕、光線明亮，讓蔬菜宛如精品，截至目前為止已銷往全球超過20個國家，成為圍爐廚房與餐桌上的健康幫手。

●精品水果禮盒、頂級「糖蜜草莓」

Mia C'bon「水果禮盒」連續蟬聯銷售寶座，除了進口水果，也加入台灣驕傲，專業與經驗交織的培育栽培技術，堪稱日本等級的極致要求，如高雄的「珍蜜蜜棗園」斥資打造溫室環控系統，機器選果人工篩選，全程低溫冷藏，不僅果皮漂亮，口感脆甜還會爆漿噴汁，是外銷國外等級。

還有無暇漂亮網紋，外型可口到會以為是日本進口的嘉義萬主農場「阿露斯網紋哈密瓜」，種植快30年經驗，栽培環境處於溫室離地，不僅外型好看，多汁飽滿尾韻香甜，送禮相當體面。

▲▼Mia C’bon年前伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲今年推薦堪稱「草莓界愛馬仕」的日本「熊本糖蜜草莓禮盒」。（圖／記者林育綾攝）

另外受到消費者最愛的日本進口水果，今年也陸續空運來台，今年推薦堪稱「草莓界愛馬仕」的日本「熊本糖蜜草莓禮盒」，由日本熊本縣菊池市生產，是草莓級別中最高等級，產量稀少珍貴，是日本草莓季中最頂級的夢幻逸品，以糖蜜作為肥料，整顆草莓甜如蜜，每顆單獨包裝的精緻度，是今年最奢華的上選水果禮盒。

同步推薦高價端的還有「澳洲塔斯馬尼亞櫻桃禮盒」，來自四代傳承頂級果園Hansen Orchards，生長在澳洲的塔斯馬尼亞，當地空氣純淨、還有得天獨厚的海洋性氣候，造就特有生長期，出產的櫻桃碩大結實、脆口多汁。

▲▼Mia C’bon年前伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲高價端水果禮盒還推薦「澳洲塔斯馬尼亞櫻桃禮盒」。（圖／記者林育綾攝）

今年台灣與進口水果禮盒特別增加品項近20款，並且提供客製化服務，只要150元禮盒禮袋包裝費用，喜愛的水果就可以客製化成一個高檔水果禮盒。

●吸睛伴手禮盒

Mia C’bon今年也蒐羅多款吸睛伴手禮盒，其中來自日本的「澤井大金樽咖啡罐」，年節期間除了金色，也特別推出超喜氣的紅色，貴氣十足，內含60包高品質濾掛咖啡，選用世界知名產地的優質豆種，每罐999元。

▲▼Mia C’bon年前伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼來自日本的「澤井大金樽咖啡罐」，年節期間除了金色，也特別推出超喜氣的紅色。（上圖／記者林育綾攝；下圖／業者提供）

▲▼Mia C’bon企圖成為和牛專門店，今年成為米其林生鮮夥伴，也引進科技農業先驅「源鮮蔬菜組系列」免洗免切。（圖／業者提供）

另一亮點還有「心拌麵行李箱組」，超喜氣又時尚的紅色迷你行李箱，裡頭有拌麵、堅果拌醬和辣醬，還附上限定紅包袋，送禮自用都大方。

▲▼Mia C’bon年前伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲「心拌麵行李箱組」超喜氣又時尚。（圖／記者林育綾攝）

業者表示，此波禮盒集結國內外，不包括水果、生鮮，推薦品項就超過200款。

▲▼Mia C’bon年前伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

▲▼Mia C’bon推薦伴手禮超過200款。（圖／記者林育綾攝）

▲▼Mia C’bon年前伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

●觀光客最愛伴手禮排行

業者也透露，Mia C’bon在101店的觀光客數量最多，有5成消費者都是外國旅客，熱門排行榜包括：鳳梨酥、三點一刻奶茶、統一滿漢大餐系列、牛軋糖、各種茶類茶包、葛瑪蘭威士忌、果凍商品，都是觀光客最愛的品項。

●超商肖像造型禮盒

年節送禮不一定是嚴肅又方方正正的禮盒，可以更活潑又吸睛！全家便利商店集結超過200款春節禮盒，其中「肖像IP主題系列」有航海王粉絲可收藏的「魯夫拍拍燈、索隆寶藏箱存錢筒禮盒」，還有人氣史努比、酷洛米、小熊維尼、蠟筆小新等造型，可愛又體面。BT21更推出「防水底片相機棉花糖組」、「巨大撲克牌爆米花」，出遊或聚會搬出來馬上成為焦點。

▲全家便利商店集結超過200款春節造型禮盒，其中肖像IP主題系列吸睛又實用。（圖／全家提供）

可愛的人氣角色轉變成存錢筒、拍拍燈、置物收納盒，好看又實用，首推獨家「布丁狗福蛇蜜糖造型桶」(1490元)，布丁狗存錢筒高達36公分，搭配精緻可愛的蛇紋貼紙，消費者可自由DIY打造成專屬造型，值得收藏。

▲布丁狗、航海王造型禮盒，療癒又實用。（圖／記者林育綾攝）

航海王粉可留意「魯夫拍拍燈禮盒」，魯夫手中最愛的大塊肉，一拍即亮，透過USB充電設計超方便；「索隆寶藏箱存錢筒禮盒」，可投入零錢和索隆一起累積賞金，兩款皆售價990元，居家擺飾超療癒。

▲三麗鷗當紅明星酷洛米，推出「KU花瓣旋轉收納盤」、「愛的邱比特米果手提行李箱」。（圖／記者林育綾攝）

三麗鷗當紅明星「酷洛米系列」則推出「KU花瓣旋轉收納盤」(399元)、「愛的邱比特米果手提行李箱」(499元)、「樂連連三麗鷗陶瓷碗歡樂箱」(199元)，少女心直接爆棚！另有超特殊「全+1社群電商」店舖Line團購限定，「翠果子X KUROMI暢遊世界綜合米果」(149元) 。

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