超商咖啡聖誕優惠一次看　姓名有「不可思議」任一字送精品美式

耶誕佳節來臨,各大商場紛紛推出相關活動,並播放應景的音樂。而美國實力派歌手瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的經典歌曲〈All I Want for Christmas Is You〉(你是我最想要的聖誕禮物)自發行以來已經熱播30年,並為她帶來可觀的版稅收入,近日又有數據刷新紀錄了。