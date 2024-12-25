超商咖啡聖誕優惠一次看　姓名有「不可思議」任一字送精品美式

▲7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，姓名對中任一字免費喝。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

聖誕節四大超商祭出咖啡優惠，7-ELEVEN精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」迎接6周年慶，即日起至明年1月7日推「千杯咖啡請你喝」活動，出示身分證且姓名中有「不、可、思、議」其中一個字，就能免費換一杯中杯冠軍美式咖啡。全家便利商店即起至12月29日推出美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠。

7-ELEVEN表示，精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館在2018年首創，以頂級精品咖啡館為經營理念，為慶祝品牌成立6周年，即日起至明年1月7日推「千杯咖啡請你喝」活動，只要身分證且姓名中有「不、可、思、議」其中一個字，就能免費兌換一杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止。

萊爾富即日起至12月26日，Hi café大杯系列特濃美式咖啡、特濃拿鐵咖啡享同品項冰熱任選買1送1；Hi café大杯茶歐蕾系列（台茶18紅玉茶拿鐵/凍頂烏龍茶拿鐵/炭焙鐵觀音拿鐵）享冰熱任選買1送1，價格不同以2件5折計。

全家便利商店即日起至12月29日，也推出特大杯美式咖啡、大杯熱卡布奇諾、大杯杯焙茶拿鐵、特大冰凍凍好喝奶茶等4款咖啡飲品第2杯10元優惠，相當於5.8折。

OKmart今也推出大杯極淬莊園美式/拿鐵，不限冰熱，享同品項買2送2優惠。