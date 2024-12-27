奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名　「不參賽就罰款」成最後一根稻草

▲大陸前桌球世界球王樊振東宣佈退出世界排名，但不會退役。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸前桌球世界球王，年僅27歲的「小胖」樊振東今（27）日在微博宣佈，受到世界桌球職業聯盟「不參賽就罰款」的新規影響，實在無力承受但依然尊重國際組織，目前只能選擇退出世界排名，「按照國際乒聯和中國乒協的要求，本週已提交報告。」消息一出，讓樊振東粉絲們群情激憤，感到驚訝之餘也怒噴聯盟的「不近人情」。

樊振東在微博上透露，「我還是我，不會退役，會繼續努力參與到更多不同的賽場中。」他最後還用中英文寫下，「Never stop chasing my wildest dreams，乒乓球是童年少年青年歲月的榮耀勳章，而對體育的無限熱愛將會充盈一生。不會遠離乒乓球，更不會離席體育。It’s time to try defying gravity。」

樊振東在巴黎奧運奪冠後，退出WTT的所有比賽和國際賽事，這也讓他在11年後，首次在世界桌球男單榜上，跌出前五名。根據世界桌球職業聯盟的最新排名顯示，樊振東排名第六，然而，他的8個有效積分中，有5個被賦予0分。

原先外界預期，樊振東會在2025年1月底開始的新加坡滿貫賽上「滿血回歸」，沒想到，WTT官網公佈的中國代表隊名單裡，王楚欽、林詩棟、林高遠等各路好手齊聚，唯獨缺了「小胖」，也預示著樊振東與國際桌聯漸行漸遠。

樊振東1997年出生於廣州，他在2014年以17歲103天的年紀，成為大陸桌球男單史上最年輕世界冠軍，當年8月，樊振東拿下青奧金牌，直至2018年首次登頂世界第一。樊振東在本屆巴黎奧運拿下金牌後，成為大陸國乒第10位拿下大滿貫及第3位超級全滿貫的選手。