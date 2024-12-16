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陸奧運冠軍之子11歲身高136公分　決定打「生長激素」惹議

▲大陸奧運拳擊金牌選手鄒市明的兩個孩子年紀差兩歲，身高卻差33公分。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸奧運拳擊金牌選手鄒市明的兩個孩子年紀差兩歲，身高卻差33公分。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸奧運拳擊金牌選手鄒市明和前央視主持人冉瑩穎共有三個孩子，二兒子皓皓今年11歲，身高卻只有136.6公分，讓身為家長的兩人十分擔憂，擔心錯過成長黃金發育期。經過兩年的觀察，在醫生的建議下，媽媽冉瑩穎決定讓皓皓打「生長激素」，不過，這舉動也讓支持與反對的輿論交鋒，在網路上形成熱議話題。

▲大陸奧運拳擊金牌選手鄒市明的兩個孩子年紀差兩歲，身高卻差33公分。（圖／翻攝極目新聞）

▲醫生檢查後建議皓皓打「生長激素」。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，視頻（影片，下同）中，冉瑩穎表示，二兒子皓皓今年11歲，身高只有136.6釐米（公分）。之前有人問她，大兒子軒軒和二兒子皓皓，只相差兩歲，為何兩人的身高差距那麼大？冉瑩穎感到很擔心，「皓皓到了8歲的時候，好像不怎麼長個（身高）了。」

冉瑩穎先是自學不少關於身高或生長的書，並決定讓皓皓打籃球，希望透過運動，讓皓皓長得快點，但結果卻顯示，籃球隊的同齡孩子都越來越高，而皓皓幾乎沒長，這才讓她決定接受醫生建議，給皓皓注射「生長激素」，也就是打「生長針」。

▲大陸奧運拳擊金牌選手鄒市明的兩個孩子年紀差兩歲，身高卻差33公分。（圖／翻攝極目新聞）

▲鄒市明妻子冉瑩穎親自替兒子皓皓打生長針。（圖／翻攝極目新聞）

大陸國家兒童醫學中心主任、北京兒童醫院院長倪鑫曾表示，孩子的身高取決於70%的遺傳和30%的後天因素，對於生長激素的運用，一定要到醫院去經過醫生專業診治，該用的才能用，不該用的千萬不要用。

倪鑫強調，生長激素用不好會給孩子帶來很多不良後果，包括骨骺過早閉合、性早熟等生長發育的問題，「身高不是越高越好，後天因素就是從孩子的營養、運動、睡眠、環境，這幾個因素去努力。」

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