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社會 社會焦點 保障人權

台中女「撿皮夾送警局」挨告喊冤　法官曝鐵證打臉

記者黃翊婷／綜合報導

女子小佳（化名）去年10月間接獲警方通知，詢問是否有撿到皮夾，她立刻將東西帶到派出所，結果卻因此挨告。原來，經檢警調查發現，小佳第一時間在A路段撿到皮夾時，竟先將現金及信用卡取走，然後將剩餘物品丟在B路段，等到警方找上門詢問，才返回B路段重新撿起皮夾並送至派出所。

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲小佳否認曾撿到皮夾。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，小佳去年10月間行經台中市區，在A路段撿到他人遺失的名牌黑色皮夾，裡面有現金1500元、信用卡、提款卡、證件等物品，她擅自將現金及信用卡拿走，再把剩餘的物品棄置於B路段。

後來失主發現皮夾遺失，急忙到派出所報案。警方調閱監視器錄影畫面追查，發現小佳行跡可疑，便親自上門詢問是否有撿到皮夾，再以電話通知小佳到派出所說明，小佳這才帶著皮夾和現金1500元、信用卡前往派出所。

小佳辯稱，她在A路段撿拾的物品是自己不小心掉落的手機，把手機放到塑膠袋裡之後，再去超商買東西，接著出門去B路段找朋友；她沒有撿到皮夾，是警方詢問的時候，她想起來疑似在B路段的地上有看到一個皮夾，返回一看發現皮夾還在，就立刻拍照並拿給警方。

不過，台中地院法官檢視相關監視器畫面之後發現，小佳一開始是提著空塑膠袋出門，行經A路段時，有低頭、彎腰查看下方再蹲下的動作，接著塑膠袋內就出現一個深色物品；而她再次出門前往B路段時，原先停放的車輛一移動，地上就出現一個黑色物品。

法官認為，如果小佳在A路段撿到的是自己不小心掉落的手機，直接撿起來就好，為何要先低頭查看一陣子再撿起來，況且一般人都是把手機拿在手上或放在口袋、包包裡，她卻在撿起「手機」之後放入空塑膠袋中，此舉顯然不合常理。

法官接著指出，失主的皮夾是在A路段遺失，若無人移動，怎麼會自行橫越馬路跑到B路段去，而且該皮夾外觀無明顯特徵，小佳又是怎麼在接獲警方詢問時，立刻就想起在B路段看過類似的皮夾，綜合現有證據看來，她的說詞均不合理，最終沒有採信，並依侵占遺失物罪判處她罰金1.3萬元，得易服勞役13日，全案仍可上訴。

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